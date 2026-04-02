SmartD Technologies annonce une ronde de financement de 15 M$ CA





MONTRÉAL, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartD Technologies, entreprise montréalaise spécialisée en électronique de puissance, franchit une nouvelle étape de sa croissance avec la clôture d'une ronde de financement d'un montant de 15 millions de dollars canadiens. Cette levée de fonds est codirigée par Desjardins Capital, nouvel actionnaire institutionnel, et Hammond Power Solutions (HPS), partenaire stratégique de longue date. L'ensemble des actionnaires existants — Hammond Power Solutions, Investissement Québec, Boreal et SE Ventures — ont participé à cette ronde, témoignant d'une confiance unanime et renouvelée envers la vision de SmartD.

L’appui de ces investisseurs de premier plan confirme la solidité de la trajectoire de SmartD et renforce sa crédibilité auprès des grands gestionnaires d'infrastructures et d'actifs industriels. Cet appui institutionnel et stratégique constitue un levier clé pour accélérer le déploiement de ses solutions au Québec et sur les marchés internationaux.

Le Québec à l'avant-garde de la transition énergétique

« SmartD est un exemple fort du potentiel des technologies d’ici à transformer des industries entières. En rehaussant l’efficacité énergétique des systèmes de motorisation industrielle, l’entreprise démontre comment l’innovation peut contribuer concrètement à la transition énergétique. Desjardins Capital est fier de soutenir une solution québécoise qui possède tout ce qu’il faut pour jouer un rôle structurant sur la scène internationale. »

— Nathalie Bernard, cheffe d’exploitation, Desjardins Capital

« Par ce nouvel investissement, nous sommes heureux de soutenir la croissance de SmartD, souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec. Nous contribuons ainsi à propulser leur capacité d’innovation en matière d’efficacité énergétique pour les entreprises, les institutions et les infrastructures publiques. »

Une technologie validée par les leaders de l'industrie

Le réinvestissement de Hammond Power Solutions, chef de file nord-américain des produits électriques, en tant que co-meneur de ronde, constitue une reconnaissance technique forte de la technologie développée par SmartD.

« Notre engagement renouvelé reflète notre pleine confiance envers l'innovation de SmartD », souligne Adrian Thomas, chef de la direction de Hammond Power Solutions. « La capacité de leurs variateurs à base de carbure de silicium à éliminer les harmoniques et à fournir une onde sinusoïdale propre sans filtres externes répond directement aux exigences croissantes des infrastructures modernes. »

Un signal clair pour les grands donneurs d'ordres

Pour SmartD, cette ronde dépasse largement l'enjeu financier. « Cette ronde, c'est 100 % une question de confiance », explique Simon Leblond, chef de la direction et cofondateur de SmartD Technologies. « L'engagement unanime de tous nos investisseurs existants — Hammond Power Solutions, Investissement Québec, Boreal et SEV — combiné à l'arrivée de Desjardins Capital comme co-meneur, confirme que notre technologie a franchi le cap de la validation. Cela nous permet d'aborder avec confiance des projets d'envergure auprès d'acteurs stratégiques, notamment dans le secteur des grandes infrastructures. »

À la suite de cette ronde, SmartD amorce une phase d'accélération de sa feuille de route technologique et de son expansion commerciale, consolidant sa position comme acteur clé de la transition énergétique industrielle.

À propos de SmartD Technologies

SmartD Technologies est une entreprise montréalaise spécialisée en électronique de puissance. Elle a développé un variateur de vitesse de nouvelle génération capable de fournir une onde sinusoïdale propre grâce à une architecture à base de carbure de silicium (SiC). Ses solutions permettent de réduire la complexité des systèmes, d'éliminer les équipements de filtrage externes, de diminuer les pertes énergétiques et de prolonger la durée de vie des moteurs industriels.

À propos de Desjardins Capital

En tant que gestionnaire de fonds, Desjardins Capital s’allie à des investisseurs pour créer de la richesse entrepreneuriale et contribuer à la prospérité collective. Depuis plus de 50 ans, ce partenaire d’investissement offre un accompagnement sur mesure aux entreprises pour soutenir l’essor socioéconomique régional du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 G$ et la force des réseaux de Desjardins, il mise sur sa gestion responsable et performante ainsi que son approche intégrée et humaine pour appuyer le développement des communautés de manière durable.

À propos de Hammond Power Solutions

Hammond Power Solutions (HPS) est le plus important fabricant de transformateurs de type sec en Amérique du Nord. L'entreprise conçoit et fabrique une vaste gamme de solutions magnétiques destinées aux marchés électriques à l'échelle mondiale.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de contribuer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance des investissements et des exportations.

Contact Bureau de presse – SmartD Technologies : press@smartd.tech

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