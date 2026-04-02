Mise à disposition du Document d’enregistrement universel et du Rapport de durabilité volontaire (exercice 2025) :

INEA démontre à nouveau la pertinence de son modèle, alliant performance économique et engagements durables

Paris, le 2 avril 2026

INEA (ISIN : FR0010341032), acteur majeur de l'immobilier d'entreprise en régions, annonce aujourd’hui la mise à disposition au public de son Document d’enregistrement universel (exercice 2025), déposé le 1er avril 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) sous le numéro D.26-0208.

Ce document intègre notamment le rapport financier annuel 20251 et le premier Rapport de durabilité volontaire de la société.

Bien qu’exemptée de toute obligation réglementaire en la matière, INEA, leader historique du Green Building en France, a fait le choix de structurer volontairement le reporting de ses données extra-financières 2025 selon le cadre exigeant de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Philippe Rosio, Président - Directeur général de INEA, explique ce choix : « La publication du Rapport de durabilité volontaire est un moment clé pour INEA. En choisissant le cadre contraignant de la CSRD, nous réaffirmons une conviction profonde : la performance économique est indissociable de la responsabilité environnementale et sociale. Les résultats obtenus en 2025 nous encouragent à renforcer toujours plus nos engagements, pour un immobilier encore plus durable et résilient, gage de pérennité de la valeur de la société. »

INEA porte en effet une conviction : un parc immobilier durable est un facteur clé de succès économique. C’est pourquoi très tôt la foncière a déployé une politique RSE ambitieuse qui lui a permis de s’imposer comme le leader du green building en France.

Ce premier Rapport de durabilité volontaire met en lumière les actions concrètes menées pour intégrer la durabilité au cœur de la stratégie et des opérations. Les engagements pris, structurés autour des piliers Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG), sont étroitement liés à la performance économique et à la sécurisation des revenus locatifs.

° Environnement : Des loyers « verts » et pérennes grâce à un patrimoine attractif et performant

90 % du patrimoine bureaux d’INEA est déjà en phase avec les seuils 2030 du décret tertiaire. Outre les facteurs de sobriété énergétique et de faible impact carbone, INEA met en place des actions en termes de préservation de la biodiversité, gestion des déchets ou encore consommation d’eau.

° Social : Des actifs attractifs pour un soutien à la dynamique économique régionale

Le modèle d'INEA est une boucle vertueuse : en proposant des bureaux en adéquation avec les nouveaux modes de travail et les standards QVT, INEA attire les entreprises et les talents. Cette dynamique soutient l'économie régionale et sécurise les revenus de la foncière.

° Gouvernance : Fiabilité, Transparence et Vision Long Terme

La démarche volontaire de publication selon le cadre CSRD est un marqueur fort de Fiabilité et de Transparence. Elle témoigne aussi d’un niveau d’exigence élevé en matière de transparence et de vision long terme.

Au travers de son Rapport de Durabilité volontaire, INEA démontre que sa stratégie d'investissements en régions est à la fois durable, économique et saine.

La nouvelle feuille de route RSE 2026-2030 d’INEA réaffirme une ambition axée sur l'innovation et l'amélioration continue de la performance extra-financière, au service de la performance financière.

Le Document d’enregistrement universel (exercice 2025) peut être consulté sur le site Internet de la Société ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org, onglet dédié à Foncière INEA). Il est également disponible sans frais sur simple demande auprès d’INEA à l’adresse de son siège administratif sis 21 avenue de l’Opéra, 75001 Paris.

Le Rapport de Durabilité 2025 d'INEA est disponible en intégralité sur le site Internet de l'entreprise : https://fonciere-inea.com/green-building/

***************

Agenda financier 2026

15 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

trimestre 2026 20 mai : Assemblée générale 2026

9 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 31 décembre 2025, son patrimoine est constitué de 82 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 463 000 m² et une valeur de 1 210 M€ droits compris, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts Société et Relations presse :

INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com

Karine Dachary

Directrice générale adjointe

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43

k.dachary@fonciere-inea.com

PUBLICIS CONSULTANTS

Theresa Vu

Tel : + 33 6 60 38 86 38

theresa.vu@publicisconsultants.com

1 Les Cost Ratio figurant en pages 24, 34 et 125 du Document d’enregistrement universel diffèrent légèrement de ceux publiés dans le communiqué de presse du 17 février 2026, à la suite d'une correction impactant la détermination du dénominateur dans le calcul réalisé selon la méthodologie EPRA.

Pièce jointe