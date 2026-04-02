Abcourt obtient l’approbation de la TSXV pour mettre en place une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA)

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse d’annoncer que la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») a approuvé la demande de la société visant la mise en place d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA »), dans le cadre de laquelle Abcourt pourra racheter, aux fins d’annulation, jusqu’à 80 000 000 de ses actions ordinaires, représentant un peu moins de 10 % du flottant (811 853 718 actions ordinaires sur un total de 1 193 348 720 actions ordinaires émises et en circulation au 30 mars 2026).

Le conseil d’administration d’Abcourt estime que le cours actuel des actions ordinaires de la société ne reflète pas adéquatement la valeur intrinsèque de la société, notamment à la lumière du récent financement stratégique avec Glencore et de la montée en cadence de la production à la mine Géant Dormant, laquelle se poursuit.

La direction estime que le rachat de ses actions ordinaires constitue une utilisation avantageuse du capital afin d’accroître la valeur pour les actionnaires.

Modalités de l’OPRCNA

Période : Le programme débutera le 3 avril 2026 et prendra fin le 2 avril 2027, ou à toute date antérieure si la société a complété ses rachats.

: Le programme débutera le 3 avril 2026 et prendra fin le 2 avril 2027, ou à toute date antérieure si la société a complété ses rachats. Méthode : Les rachats seront effectués de temps à autre par Red Cloud Securities Inc., pour le compte de la société, par l’entremise des installations de la TSXV ou de systèmes canadiens de négociation parallèle au cours du marché en vigueur au moment de l’acquisition.

: Les rachats seront effectués de temps à autre par Red Cloud Securities Inc., pour le compte de la société, par l’entremise des installations de la TSXV ou de systèmes canadiens de négociation parallèle au cours du marché en vigueur au moment de l’acquisition. Traitement des actions : Toutes les actions rachetées dans le cadre du programme seront annulées.





La société n’est tenue de racheter aucun nombre déterminé d’actions et peut suspendre ou mettre fin au programme en tout temps. L’ampleur des rachats d’actions par Abcourt ainsi que le moment de ces rachats dépendront des conditions du marché et d’autres considérations d’entreprise, tels que déterminés par l’équipe de direction d’Abcourt. La société utilisera des fonds provenant de ses soldes de trésorerie existants pour racheter les actions.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, laquelle comprend une usine de traitement d’une capacité de 750 à 950 tonnes par jour. Abcourt concentre actuellement ses activités sur l’exploitation de sa mine phare et sur le développement de la propriété Flordin.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web au www.abcourt.ca et le profil de la société au www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

VP, Communications et développement corporatif

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

MISE EN GARDE À PROPOS DES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par une terminologie prospective, telle que « prévoit », « vise », « s'attend à », « projette », « a l'intention de », « anticipe », « estime », « pourrait », « devrait », « probablement », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « survenir » ou « être réalisés » ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, sans s’y limiter, des déclarations relatives à la date de début prévue, à la durée et à l’envergure de l’OPRCNA; au calendrier et au volume de tout rachat; aux avantages attendus de l’OPRCNA pour la société et ses actionnaires; ainsi que des déclarations concernant les activités de la société, notamment la montée en cadence de la production à la mine Géant Dormant, laquelle se poursuit. L’information prospective est fondée sur les croyances et hypothèses de la direction à la date des présentes, notamment, sans s’y limiter : que la TSXV acceptera l’OPRCNA selon les modalités proposées; que les conditions du marché, la liquidité des opérations et le cours des actions seront favorables aux rachats; que la société disposera de ressources financières et d’un fonds de roulement suffisants pour effectuer des rachats tout en continuant de financer ses activités d’exploitation et ses activités planifiées; et que les plans opérationnels de la société, y compris la montée en cadence de la production, se dérouleront essentiellement comme prévu. L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements réels qui diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s’y limiter : l’acceptation de l’OPRCNA par la TSXV et la capacité de la société d’obtenir toute approbation réglementaire requise ou toute dispense; les changements dans les conditions du marché, la volatilité du cours des actions et la liquidité des opérations; la décision de la société de modifier, de suspendre ou de mettre fin à l’OPRCNA; les restrictions imposées par les lois sur les valeurs mobilières applicables et les politiques de la TSXV; les besoins en capitaux de la société et la disponibilité des liquidités; ainsi que les risques liés aux activités commerciales et aux opérations de la société, y compris ceux décrits dans les documents d’information continue de la société accessibles sur son profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Bien qu'Abcourt estime que les hypothèses et facteurs utilisés pour préparer les déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à de telles déclarations et informations prospectives. Sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations ou informations prospectives.

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