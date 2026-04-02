Boralex et son partenaire Six Nations of the Grand River Development Corporation annoncent la clôture d’un financement de 202 M$

MONTRÉAL, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et son partenaire, la Six Nations of the Grand River Development Corporation (« SNGRDC »), annoncent la clôture d’un financement de 202 M$ pour le projet de stockage d’énergie par batterie Oxford, situé dans le comté du même nom, en Ontario.

Avec une capacité de 125 MW / 500 MWh, ce site représentera le troisième projet de stockage d’énergie par batterie de Boralex en Amérique du Nord, le cinquième de SNGRDC, ainsi que le deuxième développé conjointement par SNGRDC et Boralex. Le financement, qualifié de prêt vert, a été obtenu auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) et de la Banque Nationale du Canada (BNC), qui agissent à titre de teneurs de livre principaux. CIBC joue également le rôle d'agent administratif et d'agent des sûretés, alors que la BNC assume le rôle de coordinateur du prêt vert.

Le financement du site de Oxford comprend :

Un prêt de construction de 166 M$, qui se convertira en un prêt à terme de cinq ans avec une période d’amortissement sur 20 ans, suivant le début de l'exploitation commerciale, prévue pour 2027;

Un prêt-relais de 25 M$, permettant de financer les crédits d’impôts à l’investissement (ITC) auxquels le projet est éligible. Cette facilité à court terme permettra de réduire le montant de capitaux propres alloués au projet à court terme et ainsi d’optimiser la structure globale de capital de Boralex. Ce prêt sera remboursé lorsque les crédits d’impôt pour investissements seront reçus;

Une facilité de lettres de crédit de 11 M$.





« Le financement annoncé aujourd’hui, étape clé dans le développement du projet Oxford, vient renforcer notre rôle de leader dans le stockage d’énergie en Ontario et au Canada. Il témoigne également de la solidité des relations que nous avons su bâtir avec nos partenaires locaux et financiers. Je tiens à saluer le travail remarquable des équipes de Boralex, qui ont structuré près de 1 milliard de dollars de financements de haute qualité en Ontario au cours des deux dernières années pour soutenir nos projets de stockage par batterie. Ces investissements contribuent directement à poursuivre l’amélioration de la résilience et de la sécurité du réseau électrique ontarien, » a déclaré Philippe Bonin, premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante vers une économie plus durable en élargissant la capacité de stockage d’énergie en Ontario. Des projets comme Oxford contribuent à renforcer le réseau énergétique de la province, et SNGRDC est fière d’être à l’avant‑garde de l’innovation énergétique, » a déclaré Matt Jamieson, président et chef de la direction de la Six Nations of the Grand River Development Corporation. « Le projet Oxford témoigne une fois de plus de la solidité de notre partenariat avec Boralex, et nous avons hâte à sa mise en exploitation commerciale alors que nous continuons à développer notre portefeuille d’énergies renouvelables. »

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le conseiller financier Selkirk Advisory Group (emprunteur), le conseiller en couverture Riverside Risk Advisors (emprunteur), ainsi que les conseillers juridiques Blake, Cassels & Graydon LLP (emprunteur), Norton Rose Fulbright Canada LLP (prêteurs) et Fogler, Rubinoff LLP (Six Nations of the Grand River Development Corporation) pour leur expertise et leur précieux soutien tout au long de ce projet.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, notamment celles relatives à la date de mise en service commerciale du projet, constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de Boralex, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l’énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l’éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 783 MW au 31 décembre 2025. Nous développons un portefeuille de projets en développement et en construction de 8,2 GW dans l’éolien, le solaire et le stockage d’énergie par batteries (BESS), guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

À propos de la Six Nations of the Grand River Development Corporation

La Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) gère les intérêts économiques des Six Nations dans 28 projets énergétiques ainsi que dans de nombreuses autres occasions de développement économique situées sur le territoire des Six Nations et dans ses environs. Le portefeuille énergétique actuel de la SNGRDC représente une capacité totale de 2,5 GW, grâce à sa participation directe ou indirecte dans cinq projets de stockage par batterie, sept projets solaires et 14 projets éoliens.

La SNGRDC est établie dans la réserve des Six Nations et emploie en moyenne 100 personnes par l’entremise de Nation Enterprise ou dans le cadre de l’administration des projets liés aux intérêts économiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.sndevcorp.ca .

Renseignements

MÉDIAS – SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER DEVELOPMENT CORPORATION Katie Montour

Chargée de relations publiques



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