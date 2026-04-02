LumenHaus & naturstrom starten Dynamic+: Der beste dynamische Stromtarif mit dem preisgekrönten LumenHaus Speicher um deutsche Haushalte einfach sparen zu lassen

DÜSSELDORF, Germany, April 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Energiesystemanbieter LumenHaus und der Ökostromanbieter naturstrom führen mit Dynamic+ eine integrierte Energielösung ein, die dynamische Stromtarife mit intelligentem Energiemanagement und Heimspeicher kombiniert. Ziel ist es, viertelstündlich wechselnde Strompreise für Haushalte automatisiert nutzbar zu machen und Energiekosten gezielt zu senken.

LumenHaus entwickelt ganzheitliche Heimenergielösungen, die Erzeugung, Speicherung und Steuerung von Energie miteinander verbinden. naturstrom zählt zu den etabliertesten Anbietern von Ökostrom in Deutschland und versorgt seit über 25 Jahren Haushalte und Unternehmen mit erneuerbarer Energie.





Kern von Dynamic+ ist die Kombination des dynamischen Tarifs naturstrom smart mit dem Energiesystem von LumenHaus. Der dynamische Stromtarif naturstrom smart, der unter anderem von Finanztip als bester dynamischer Tarif Deutschlands ausgezeichnet wurde und das Grüner Strom Label der Umweltverbände BUND und NABU trägt, bildet dabei die tarifliche Grundlage von Dynamic+ und ermöglicht in Kombination mit dem intelligenten Energiemanagement von LumenHaus die automatisierte Nutzung viertelstündlich variierender Strompreise. Der Tarif basiert auf viertelstündlichen Börsenstrompreisen, die jeweils einen Tag im Voraus veröffentlicht werden und sich dadurch gezielt nutzen lassen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Stromspeicher. Erst durch die Kombination aus dynamischem Tarif, intelligenter Steuerung und Speicherung wird es möglich, günstige Strompreise systematisch auszunutzen. Das Energiemanagementsystem von LumenHaus lädt den Speicher automatisch in günstigen Zeiträumen und stellt die Energie dann zur Verfügung, wenn sie benötigt wird. So kann der Netzstrombezug in teuren Stunden deutlich reduziert werden.

Mit steigenden Öl- und Gaspreisen wachsen die Preise am Strommarkt. Niedrige Preise entstehen häufig dann, wenn viel Wind- und Solarstrom verfügbar ist. Dynamic+ nutzt genau diese Dynamik und macht sie für Haushalte ohne zusätzlichen Steuerungsaufwand zugänglich.

Ein typischer LumenHaus-Kunde mit einem jährlichen Stromverbrauch von z.B. 10.000 kWh kann seine Stromkosten deutlich senken: Rund 76 % der Energiekosten werden durch Photovoltaik und Stromspeicher von LumenHaus abgedeckt. Die verbleibenden 24 % Reststrom werden durch Dynamic+, den dynamischen Stromtarif in Kombination mit dem intelligent gesteuerten Stromspeicher und dem LumenHaus HEMS, optimal ergänzt.

„Mit naturstrom haben wir uns den besten Partner mit dem besten dynamischen Tarif Deutschlands an Bord geholt, um unseren Kunden die beste integrierte Lösung für nachhaltige Autarkie zu ermöglichen. Denn erst in Kombination mit unserem intelligent gesteuerten Speicher werden dynamische Tarife für Haushalte wirklich relevant.“, sagt Adrian Bühler, Direktor Marketing bei LumenHaus.“

Dynamic+ ist ab sofort verfügbar und richtet sich an Haushalte, die ihren Energieverbrauch effizienter steuern und von schwankenden Strompreisen profitieren möchten.

Über LumenHaus:

LumenHaus ist die prämierte All-in-One Energielösung für dein Zuhause. Ein Ökosystem, das eigens entwickelte und produzierte Solarmodule, Energiespeicher, Wärmepumpe und Wallbox intelligent miteinander verbindet. Herzstück ist die myLumenHaus App, die dank „Deep AI“ alle Komponenten benutzerfreundlich miteinander vernetzt.

Kontakt:

Adrian Bühler, Direktor Marketing

LumenHaus GmbH, Lütticherstr. 132, 40547 Düsseldorf

a.buehler@lumenhaus.com

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