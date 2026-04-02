La déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 1er avril 2026 est disponible ici sur www.scor.com.
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