Axi Select erreicht neuen Meilenstein: Vierte Traderin aus Asien erreicht 2026 den Pro-M-Status mit einem Kapital von 1 Mio. USD

SYDNEY, April 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Online-Broker Axi gibt einen weiteren wichtigen Meilenstein seines Prop-Trading-Programms Axi Select bekannt: Mit Wang Linyan erreicht in diesem Jahr bereits die vierte Traderin aus Asien die höchste Programmstufe „Pro M“.

Dieser Meilenstein unterstreicht, dass das Programm zunehmend erfolgreiche Traderinnen und Trader hervorbringt und fördert. Er bestätigt den Ansatz von Axi Select, engagierten Teilnehmern Zugang zu Kapital, professionellen Tools und klaren Entwicklungsperspektiven zu bieten.

Wang Linyan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten. Bevor sie in den Devisenhandel einstieg, war sie für einen renommierten nationalen Private-Equity-Fonds tätig und verantwortete dort Vermögenswerte in Milliardenhöhe. Vor rund fünf Jahren wechselte sie in den Forex-Handel und übertrug dabei institutionelle Standards in puncto Disziplin und Risikomanagement auf die globalen Währungsmärkte.

Im Januar 2025 startete sie bei Axi Select mit einem Konto über 500 US-Dollar Startkapital. Dank konstanter Ergebnisse und einer disziplinierten Handelsstrategie durchlief sie alle Entwicklungsstufen des Programms erfolgreich und qualifizierte sich im März 2026 für den Pro-M-Status. Heute verwaltet sie ein von Axi bereitgestelltes Handelskonto mit einem Kapital von 1 Million US-Dollar.

Ihr Werdegang steht exemplarisch für die Idee hinter Axi Select: engagierte Traderinnen und Trader zu identifizieren und ihnen auf Basis ihrer Leistung schrittweise Zugang zu größerem Handelskapital zu eröffnen, sodass sie nicht auf hohe Eigenmittel angewiesen sind.

„Mit Axi Select wollen wir talentierten Traderinnen und Tradern weltweit neue Chancen eröffnen“, sagt Greg Rubin, Head of Axi Select. „Der Aufstieg von Wang Linyan in den Pro-M-Status zeigt eindrucksvoll, was mit Erfahrung, Disziplin und der richtigen Unterstützung möglich ist. Wir freuen uns, einen weiteren wichtigen Meilenstein im Programm feiern zu können.“

Axi Select bietet Traderinnen und Tradern einen klar strukturierten Rahmen zur Weiterentwicklung ihrer Strategien und stellt eine skalierbare Kapitalausstattung von bis zu einer Million US-Dollar bereit, abhängig von der individuellen Performance. Ergänzt wird das Programm durch Schulungsangebote, definierte Risikoparameter und eine professionelle Handelsinfrastruktur.

Mit der zunehmenden internationalen Nachfrage nach Axi Select zeigen Erfolgsgeschichten wie die von Wang Linyan den Anspruch von Axi, Traderinnen und Trader langfristig zu begleiten und zu fördern, insbesondere in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

Über Axi

Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zum Handel mit Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Mit Initiativen wie Axi Select unterstützt Axi Traderinnen und Trader weltweit durch Schulungen, Technologie und professionelle Trading-Tools.

Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com

Weitere Informationen zu Axi Select finden Sie unter: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Er dient nicht als Anlageberatung. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.