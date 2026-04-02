Dr. James Burt tritt als CEO in die ProductLife Group ein

PARIS, April 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ProductLife Group (PLG), ein weltweit tätiger Anbieter von Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen für die Life-Sciences-Branche, hat Dr. James Burt zum Chief Executive Officer ernannt.

Dr. Burt verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette, einschließlich Generika, Biosimilars, Arzneimittel für seltene Krankheiten sowie Arzneimittel mit Mehrwert. Er verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Leitung globaler Organisationen, im Ausbau von Geschäftsaktivitäten und in der Umsetzung strategischer Transformationen in komplexen Umgebungen des Gesundheitswesens.

Zuletzt war er als Konzern-CEO von Pharmanovia tätig, wo er eine umfassende strategische Umstrukturierung leitete und für ein beträchtliches Geschäftswachstum sorgte. Zuvor war er über ein Jahrzehnt lang bei Accord Healthcare tätig, zuletzt als Executive Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika, wo er für einen Umsatz von 750 Millionen Euro sowie ein Team von rund 2.500 Mitarbeitern verantwortlich war.

Dr. Burt promovierte in Biochemieingenieurwesen an der Universität Birmingham und war zudem als Vice President of Medicines for Europe sowie als Chair of the Value-Added Medicines Group tätig.

Dieser Wechsel folgt auf eine Phase, in der Shaun Chilton als Executive Chairman fungierte, um die Kontinuität zu gewährleisten und PLG für die nächste Entwicklungsphase zu rüsten. Er wird weiterhin gemeinsam mit Dr. Burt das Amt des Chairmans bekleiden.

Die Ernennung von Dr. Burt erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für PLG, da das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut und seine Kompetenzen in den Bereichen Zulassungswesen, klinische Studien, Qualitätssicherung und digitale Dienstleistungen weiter stärkt, um Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen weltweit zu unterstützen.

Dr. Burt erklärte:

„Die ProductLife Group hat sich als zuverlässiger Partner der Life-Sciences-Branche etabliert.“ „Ich freue mich darauf, Teil dieses Unternehmens zu werden und gemeinsam mit den Teams daran zu arbeiten, seine Kompetenzen weiter auszubauen und Kunden sowie Patienten weltweit weiterhin einen Mehrwert zu bieten.“

Dies markiert eine neue Wachstumsphase für PLG, das seine globalen Kompetenzen weiter ausbaut und Kunden im gesamten Life-Sciences-Ökosystem unterstützt.

Über die ProductLife Group

Die ProductLife Group (PLG) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen für die Life-Sciences-Branche und bietet umfassende Unterstützung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Mit einer Präsenz in über 150 Ländern, Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und einem Team von über 2.000 Fachkräften unterstützt PLG Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukte, Ernährung und Kosmetik dabei, Innovationen voranzutreiben, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

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