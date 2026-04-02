Le Dr James Burt rejoint ProductLife Group en tant que PDG

PARIS, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial de services de conseil et d’externalisation pour l’industrie des sciences de la vie, a nommé le Dr James Burt au poste de directeur général.

Le Dr Burt apporte plus de 20 ans d’expérience en matière de leadership international dans l’ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique, y compris les génériques, les biosimilaires, les médicaments orphelins et les médicaments à valeur ajoutée. Il possède une solide expérience dans la direction d’organisations mondiales, le développement des opérations et la conduite de transformations stratégiques dans des environnements de soins de santé complexes.

Plus récemment, il a occupé le poste de PDG du groupe Pharmanovia, où il a mené à bien une transformation stratégique majeure et généré une croissance commerciale significative. Auparavant, il a passé plus de dix ans chez Accord Healthcare, son tout dernier poste ayant été celui de vice-président exécutif pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, supervisant un compte de résultat de 750 millions d’euros et une équipe d’environ 2 500 collaborateurs.

Le Dr Burt est titulaire d’un doctorat en génie biochimique de l’Université de Birmingham et a également occupé les fonctions de vice-président de Medicines for Europe et de président du Value-Added Medicines Group.

Cette transition fait suite à une période durant laquelle Shaun Chilton a occupé le poste de président exécutif, assurant la continuité et positionnant PLG pour sa prochaine phase de développement. Il continuera d’exercer les fonctions de président aux côtés du Dr Burt.

L’arrivée du Dr Burt intervient à un moment clé pour PLG, qui continue d’étendre sa présence mondiale et de renforcer ses capacités dans les domaines réglementaires, cliniques, de la qualité et des services numériques, en soutenant les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux du monde entier.

Le Dr. Burt a commenté :

« ProductLife Group s’est imposé comme un partenaire de confiance pour l’industrie des sciences de la vie. Je suis ravi de rejoindre l’entreprise et de collaborer avec ses équipes afin de développer ses compétences et de continuer à apporter de la valeur aux clients et aux patients du monde entier. »

Cela marque une nouvelle phase de croissance pour PLG, qui continue de développer ses capacités mondiales et de soutenir ses clients dans l’ensemble de l’écosystème des sciences de la vie.

À propos de ProductLife Group

ProductLife Group (PLG) est un fournisseur mondial de services de conseil et d’externalisation pour l’industrie des sciences de la vie, offrant un support complet tout au long du cycle de vie des produits.

Présent dans plus de 150 pays, opérant dans plus de 50 pays et fort d’une équipe de plus de 2 000 professionnels, PLG accompagne les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux, de nutrition et de cosmétiques dans l’accélération de l’innovation, la garantie de la conformité et l’amélioration des résultats pour les patients.

Contacts médias :

Annalisa Merola – Directrice marketing – Communication d’entreprise, image de marque et numérique

Erica Pesci – Responsable RP et marketing numérique

ProductLife Group

marketing@productlife-group.com

+1 617.307.7319

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3c57c78-3262-4f81-95d6-e0377ae6a9a7