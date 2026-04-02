Le conseil d’administration de CPA Canada fait peau neuve dans le cadre d’un nouveau modèle de gouvernance

TORONTO, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seule organisation nationale de CPA au pays, CPA Canada se réjouit d’annoncer la nomination à son conseil d’administration de huit administratrices et administrateurs dotés de diverses expériences professionnelles et régionales qui aideront l’organisation à prendre un nouveau tournant.

Ces nominations coïncident avec l’entrée en vigueur, le 1er avril, du modèle de gouvernance modernisé de CPA Canada, lequel vise à accroître la reddition de comptes auprès des membres et à asseoir le rôle de CPA Canada en tant qu’organisation nationale ayant à cœur les intérêts et l’avancement de la profession.

Le nouveau modèle de gouvernance, approuvé à une écrasante majorité lors de l’assemblée extraordinaire des membres de novembre, établit un lien direct entre l’organisation nationale et les CPA afin que ces derniers puissent contribuer à bâtir une gouvernance axée sur leurs besoins et priorités, ainsi que sur l’avenir de la profession.

CPA Canada renouvelle son conseil d’administration afin qu’il reflète le nouveau modèle – les administrateurs et administratrices agiront désormais comme représentants indépendants rendant des comptes aux personnes physiques membres de tout le pays. En tant qu’organisation nationale non réglementaire, CPA Canada est particulièrement bien placée pour défendre les intérêts de la profession et représenter les CPA canadiens sur les scènes nationale et internationale.

À l’avenir, les administrateurs et administratrices seront élus par les personnes physiques membres en règle au moyen d’un processus tenant compte des compétences, de l’expérience, de la région, du bilinguisme et de la diversité des champs d’exercices des candidats.

« L’expérience de ces professionnels accomplis sera essentielle au renforcement du rôle de CPA Canada à titre de représentante nationale de la profession, déclare Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada.

Ensemble, ils nous aideront à garder le cap sur nos priorités – l’avancement de la profession, la défense des intérêts de nos membres et la réussite professionnelle des CPA au pays comme à l’étranger. »

Voici les nouveaux membres du conseil d’administration :

Kristen Carscallen, FCPA, FCA

Allan Donald, FCPA, FCA

Karen Gosse, CPA, CA

Karen Higgins, FCPA, FCA

Darrell Jensen, FCPA, FCA

Kevin Ladner, FCPA, CA, EEE

Danielle Laramée, FCPA, FCA

Edward Waitzer, LL. B., LL. M.





CPA Canada félicite les personnes nommées et les remercie pour leur engagement envers la profession.

L’organisation, qui possède une équipe de direction renouvelée reflétant sa nouvelle structure, est impatiente de collaborer avec le Conseil en vue de la réalisation d’un avenir axé sur les membres – elle pourra ainsi renforcer son rôle de premier plan à l’échelle nationale et offrir une valeur ajoutée à l’ensemble des CPA canadiens.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) sert l’intérêt public en représentant les CPA du Canada et en leur fournissant des ressources et des documents de réflexion de premier plan qui renforcent la profession ainsi que l’économie canadienne.

Personnes-ressources

Sunny Freeman, Directrice, Communications stratégiques et marketing

CPA Canada

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