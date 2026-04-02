Centenaire de la Légion : Découvrez la tulipe Légion 100

OTTAWA, Ontario, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est fière d’introduire auprès des Canadiens et des Canadiennes la tulipe du Centenaire, la « Légion 100 ». Ses supporteurs pourront mettre en terre les bulbes durant l’année anniversaire de la Légion et accueillir son prochain siècle lorsque les fleurs, à leur apogée, écloront dans toute leur splendeur le printemps prochain. Cette fleur symbolique a été choisie en collaboration avec le Festival canadien des tulipes, un événement né littéralement de la profonde gratitude des Pays­Bas envers le rôle déterminant joué par le Canada lors de sa libération durant la Seconde Guerre mondiale.

Les pétales uniques de la tulipe Légion 100 arborent un contour blanc vif qui semblent se dresser vers le ciel, célébrant les cent premières années de service de la Légion et saluant celles qui suivront. Teintés du rouge du Souvenir, ses pétales s’ouvrent pour former un dessin angulaire rappelant la couronne royale de l’insigne de la Légion, tandis que leur forme et leurs couleurs semblent, ensemble, nous raconter une histoire.

« Cette fleur incarne pleinement les valeurs de la Légion, a fait valoir Berkley Lawrence, le président national. Elle nous rappelle aussi les couleurs symboliques de notre pays et les libertés dont nous jouissons, conquises grâce aux sacrifices consentis par nos vétérans. »

Les bulbes – proposés en édition limitée – donneront des tulipes hybrides de Darwin à tiges robustes et à grandes fleurs pouvant atteindre jusqu’à cinq pouces de hauteur. Ils peuvent être commandés en ligne auprès de la Boutique du coquelicot de la Légion ainsi que du site du Festival canadien des tulipes, et livrés partout au pays. Les recettes de leurs ventes soutiendront La Légion royale canadienne dans son service aux vétérans ainsi que La Société du patrimoine tulipe canadienne. Les bulbes Légion 100 seront également disponibles sur place lors du Festival canadien des tulipes 2026 qui se tiendra à Ottawa du 8 au 18 mai prochain.

En 2026, la Légion tiendra des événements nationaux, provinciaux et locaux, et lancera de nouveaux projets qui marqueront son entrée dans le prochain siècle.

La Légion célébrera son anniversaire officiel le 17 juillet 2026 lors d’événements qui se tiendront à Ottawa et dans diverses communautés à travers le pays.

lors d’événements qui se tiendront à Ottawa et dans diverses communautés à travers le pays. La Boutique en ligne de la Légion propose des articles officiels commémorant le Centenaire.

À titre de partenaire officiel de la Légion, les concessionnaires Ford du Canada offriront comme grand prix, au gagnant du Concours GAGNEZ GROS – concours qui se tient dans le cadre du Centenaire de la Légion – un Ford F­150 STX 2026.





À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

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