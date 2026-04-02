Le programme de bourses d'études MII d’AbbVie fête ses 15 ans : les candidatures sont ouvertes pour 2026

TORONTO, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crohn et Colite Canada et AbbVie sont heureux d'annoncer l'ouverture des candidatures pour le Programme de bourses d'études MII d’AbbVie 2026. Cette année marque le 15e anniversaire de cette initiative nationale. Depuis son lancement en 2012, plus de 150 étudiants atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse ont bénéficié du soutien de ce programme qui les a aidés à poursuivre des études postsecondaires. Dans cette 15e année, la tradition sera maintenue et 15 bourses de 5 000 $ chacune seront octroyées à des étudiants partout au Canada, pour alléger le fardeau financier des frais de scolarité tout en les aidant à gérer une maladie chronique.

Quinze ans d'histoires, de force, et de résilience

Sur les quinze dernières années, le programme de bourses d'études MII d’AbbVie a octroyé 845 000$ à 169 étudiants à travers le pays. Les boursiers affirment que le programme leur apporte bien plus qu'un soutien financier : il leur offre une reconnaissance et des encouragements précieux à un moment crucial de leur vie. Nombre d'entre eux doivent composer avec des symptômes imprévisibles, la stigmatisation et des rendez-vous médicaux fréquents, en plus de leurs études. Le programme de bourses d'études MII d’AbbVie leur permet de se sentir écoutés, soutenus et en mesure de s'épanouir pleinement.

« Les étudiants atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse font preuve d’une force extraordinaire au quotidien », a déclaré Josh Berman, président-directeur général de Crohn et Colite Canada. « Alors que nous célébrons les 15 ans de la bourse d'études MII d’AbbVie, nous rendons hommage aux étudiants qui persévèrent dans la réalisation de leurs objectifs malgré la maladie. Ce programme a eu un impact concret, et nous sommes reconnaissants à AbbVie de ce partenariat qui a permis d’y parvenir. »

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse peuvent bouleverser la vie étudiante. Les poussées, la fatigue et les envies pressantes peuvent entraîner des absences en classe, une participation réduite aux activités parascolaires et des échanges difficiles avec les camarades et les enseignants. Cette bourse aide à lever au moins un de ces obstacles afin que les étudiants puissent se concentrer sur leurs études et leur bien-être.

Un besoin grandissant partout au Canada

Plus de 322 000 Canadiens vivent avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, et ce nombre devrait atteindre 470 000 d’ici 2035. Ces maladies peuvent être invalidantes et nuire gravement à la qualité de vie. Les symptômes – douleurs abdominales, diarrhée et fatigue intense – apparaissent souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, précisément au moment où les jeunes s’orientent dans leurs études et leur carrière. Des programmes comme celui-ci, ainsi qu’un diagnostic précoce et une prise en charge optimale de la maladie, sont essentiels pour soutenir les jeunes et améliorer leur qualité de vie pendant qu’ils apprennent à mieux connaître leur maladie.

« Depuis 15 ans, le programme de bourses d’études AbbVie pour les MII soutient les étudiants atteints de MII, leur résilience et leur détermination à bâtir un avenir meilleur malgré leur diagnostic. Chez AbbVie, nous sommes honorés de nous associer à Crohn et Colite Canada pour soutenir les personnes et les familles touchées par les MII. Ce partenariat témoigne de notre conviction que soutenir la communauté des personnes atteintes de MII va au-delà du traitement ; il s’agit de leur donner les moyens de vivre pleinement, d’apprendre et de s’épanouir », a déclaré Natacha Raphael, chef des affaires corporatives et de l’engagement des patients.

Depuis 15 ans, le programme de bourses d'études AbbVie pour les MII soutient et célèbre les personnes qui font preuve d'excellence académique, d'engagement communautaire et de résilience personnelle tout en vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.

À propos du programme de bourses d'études AbbVie pour les MII (2026)

15 bourses d'études de 5 000 $.

Ouvert aux étudiants canadiens de tout âge ayant reçu un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse.

Les candidats doivent être inscrits à un programme canadien ou être en attente d'admission établissement d'enseignement postsecondaire.

La sélection repose sur l'engagement académique, les efforts en matière de bien-être et les contributions à la communauté.

Le dossier de candidature comprend une preuve de diagnostic, des lettres de recommandation et une dissertation personnelle.

Date limite de dépôt des candidatures : 1er juin 2026





Postulez et renseignez-vous : boursesmii.ca

Maladie de Crohn et colite ulcéreuse au Canada

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des affections inflammatoires chroniques du tube digestif qui peuvent provoquer de fortes douleurs abdominales, de la diarrhée, de la fatigue et des envies fréquentes et urgentes d'uriner. Bien qu'elles puissent survenir à tout âge, le diagnostic est le plus souvent posé entre 16 et 35 ans. Le Canada affiche l'un des taux de MII les plus élevés au monde : plus de 322 000 Canadiens en sont actuellement atteints, et ce nombre devrait atteindre 470 000 d'ici 2035. Un nouveau diagnostic est posé toutes les 48 minutes.

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada poursuit sans relâche un combat pour guérir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies.

Grâce au financement de la recherche, du plaidoyer, de l'éducation et des programmes destinés aux patients, l'organisation Améliore les soins et le soutien aux personnes atteintes de MII. Pour en savoir plus, consultez crohnsandcolitis.ca. Suivez @getgutsycanada sur les médias sociaux. Facebook et Instagram et à Crohn et Colite Canada sur YouTube et LinkedIn.

À propos d'AbbVie Canada

La mission d'AbbVie est de découvrir et de proposer des médicaments et des solutions innovateurs pour répondre aux problèmes de santé graves d'aujourd'hui et aux défis médicaux de demain. Nous nous efforçons d'avoir un impact significatif sur la vie des patients dans plusieurs domaines thérapeutiques clés, notamment l'immunologie, les neurosciences et l'oncologie, ainsi que grâce aux produits et services de notre portefeuille Allergan Aesthetics. Pour de plus amples renseignements sur AbbVie, veuillez consulter notre site web www.abbvie.com. Suivez AbbVie sur

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