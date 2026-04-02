CREDIT AGRICOLE SA : Déclaration des droits de vote mars 2026

Raison sociale de l’émetteur : Crédit Agricole S.A. – SA au capital de 9 077 707 050 euros

Immatriculée sous le n° 784 608 416 R.C.S. NANTERRE

Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des Etats-Unis

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers





Date Nombre d’actions Nombre total de

droits de vote 31 mars 2026 3 025 902 350 Nombre de droits de vote théoriques : 3 025 902 350







Nombre de droits de vote exerçables * : 3 024 669 905

* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques – Actions privées de droits de vote (auto détention …)

Pièce jointe