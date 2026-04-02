Orange: Publication du document d’enregistrement universel 2025

Communiqué de presse

Paris, le 2 avril 2026

Publication du document d’enregistrement universel 2025

Orange a déposé le 2 avril 2026 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son document d’enregistrement universel 2025 au format électronique ESEF.

Ce document inclut :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise ;

l’état de durabilité ;

des informations sur la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires du 19 mai 2026.

Le document d’enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : https://www.orange.com/fr/finance dans la rubrique « Nos publications ».

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

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