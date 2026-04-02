RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 31/03/2026

 | Source: Rubis Rubis

Paris, le 2 avril 2026, 17h45

  

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L’ARTICLE 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

  

Date Catégorie d’actions Nombre d’actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables
(hors actions autodétenues (privées du droit de vote) et actions privées du droit de vote conformément à l’article L. 233-14 du Code de commerce)
31 mars 2026 Actions ordinaires 
(1,25 € de nominal) 		103 408 575 103 408 575 102 779 199

   

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