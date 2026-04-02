EXOSENS ENREGISTRE UNE COMMANDE RECORD DE SOLUTIONS D’IMAGERIE NUMÉRIQUE POUR DRONES INTERCEPTEURS AUPRÈS D’UN ACTEUR MAJEUR DES SYSTÈMES DE DÉFENSE AÉRIENNE AUTONOMES

Plus importante commande à ce jour portant sur la fourniture de plusieurs milliers de cœurs de caméras thermiques ultra-compacts Exosens, passée par un acteur européen majeur des systèmes de défense aérienne autonomes

Cette commande record souligne la qualité des solutions d’imagerie numérique d’Exosens pour les applications de défense, en particulier sur le marché en plein essor des drones et de la lutte anti-drones, de plus en plus central dans les opérations de défense modernes

À la suite de cette étape clé, le total des commandes enregistrées sur les deux derniers trimestres dépasse 10 000 caméras destinées à des plateformes sans pilote aériennes, terrestres et maritimes, positionnant Exosens comme un partenaire de premier rang en imagerie numérique auprès d’intégrateurs de systèmes de défense majeurs en Europe, aux États-Unis et en Asie

Les solutions d’imagerie numériques exemptes d’ITAR d’Exosens équipent des drones déployés au sein de systèmes de lutte anti-drones, permettant des capacités uniques de détection et de ciblage rapides

Mérignac (France), le 2 avril 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui avoir enregistré, sur les deux derniers trimestres, des commandes de caméras, pour des plateformes sans pilote aériennes, terrestres et maritimes, dépassant les 10 000 unités au total, dont une commande record à ce jour de solutions d’imagerie pour drones émanant d’un important développeur européen de systèmes de défense aérienne.

Cette commande majeure ajoute plusieurs milliers de cœurs de caméras thermiques ultra-compacts, conçus pour une intégration fluide dans des drones intercepteurs de nouvelle génération déployés au sein de systèmes de lutte anti-drones. Elle reflète l’expansion rapide des technologies avancées d’imagerie numérique d’Exosens, qui offrent des capacités de détection et de ciblage critiques et à haute performance, une excellente qualité d’image avec une faible latence dans des architectures optimisées en SWaP (taille, poids, performance).

« Cette commande record constitue une étape majeure pour Exosens et souligne la demande croissante pour nos technologies avancées d’imagerie numérique destinées aux plateformes de défense de nouvelle génération, en particulier dans le domaine en rapide évolution des drones et de la lutte anti-drones. Nos solutions exemptes d’ITAR sont conçues pour offrir des performances critiques pour les missions dans les environnements opérationnels les plus exigeants, sur les théâtres aérien, terrestre et maritime. Nous sommes fiers d’accompagner nos clients dans le renforcement de leurs capacités en matière de drones et de lutte anti-drones, ainsi que de l’efficacité globale de leurs systèmes, en tant que partenaire technologique et industriel de confiance, agile et de premier plan, au sein de l’écosystème de la défense », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

L’imagerie numérique devient de plus en plus critique pour les opérations dans les conflits modernes de haute intensité. Cette évolution est portée par l’adoption croissante des technologies optroniques dans les applications embarquées sur plateformes, ainsi que par l’essor des systèmes de drones et de lutte anti-drones comme pilier central des dynamiques de conflit dans les milieux aérien, terrestre et maritime. Dans ce contexte, le Groupe est idéalement positionné pour capter d’importantes opportunités de croissance en soutenant le développement des capacités de défense de nouvelle génération.

Exosens anticipe une forte dynamique commercial auprès des principaux OEM1 et développeurs de systèmes autonomes, en particulier dans les applications de défense et de surveillance basées sur les drones, en s’appuyant sur sa compréhension approfondie des exigences du marché des systèmes autonomes et sur sa capacité à accompagner ses clients tout au long de la phase de conception et d’intégration, permettant ainsi une réduction des délais de mise sur le marché. Cette dynamique est en outre renforcée par une organisation opérationnelle flexible et une chaîne d’approvisionnement agile, lui permettant de répondre efficacement à l’évolution rapide du marché.

Prochain événement financier

27/04/2026 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T1 2026 (avant bourse).

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

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1 OEM : Original Equipment Manufacturer.

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