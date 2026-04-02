Transgene et NEC Bio signent un accord de licence pour préparer les prochaines étapes de développement de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou

Strasbourg, France & Schiphol, Pays-Bas, le 2 avril 2026, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Bio B.V. (« NEC »), filiale entièrement détenue par NEC Corporation (TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), annoncent la signature d’un accord de licence visant à poursuivre le développement clinique du Vaccin Thérapeutique Individualisé reposant sur des Néoantigènes (VTIN), TG4050, dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou HPV-négatif après opération chirurgicale.

TG4050 est une immunothérapie individualisée, basée sur le vecteur viral Modified Vaccinia Ankara (MVA) intégrant des néoantigènes sélectionnés à partir de la plateforme de prédiction de NEC basée sur l’intelligence artificielle (IA). Il est actuellement évalué chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou pour éviter la rechute de la maladie et prolonger la période de rémission (ou survie sans rechute, disease-free survival) après chirurgie et traitement adjuvant. TG4050 est conçu pour stimuler et éduquer le système immunitaire contre le cancer d’un patient en ciblant des mutations génétiques propres à sa tumeur (néoantigènes). Pour identifier et sélectionner ces néoantigènes, Transgene s’appuie sur la plateforme développée par NEC, laquelle utilise des techniques avancées d’apprentissage machine (ou « machine learning ») pour sélectionner les mutations immunogènes les plus susceptibles d’induire une forte réponse immunitaire.

Le contrat de licence garantit à Transgene l’accès à la plateforme de prédiction de néoantigènes de NEC basée sur l’IA pour la poursuite du développement de TG4050 dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou HPV-négatif après chirurgie. Il concède également à Transgene les droits nécessaires à la poursuite du développement clinique de ce candidat-médicament, à sa commercialisation et à la signature de potentiels partenariats. NEC conserve l’entière propriété et le contrôle opérationnel de sa plateforme d’IA et soutiendra Transgene dans la conduite des activités cliniques ultérieures.

NEC recevra des frais d’accès à la technologie à hauteur de 2,5 millions d’euros sous la forme d’actions de Transgene à la suite de la signature (voir ci-dessous), ainsi que 2,5 millions d’euros supplémentaires en numéraire, versés en plusieurs tranches jusqu’au début de l’année 2028. Un paiement complémentaire, conditionné à l’atteinte de jalons, est prévu et sera réglé pour partie en actions Transgene. NEC est susceptible de percevoir d’autres paiements liés l’avancée du développement, dont le montant est confidentiel, ainsi qu’un pourcentage à deux chiffres des bénéfices ou des revenus issus de licences.

« Forts des résultats de notre collaboration de longue date et de cet accord de licence pour l’utilisation de la plateforme de prédiction de NEC, nous disposons aujourd’hui d’une base solide pour poursuivre le développement de TG4050, une fois que nous aurons obtenu les données de notre essai de Phase 2 en cours. Nous sommes heureux d’accueillir NEC au capital de Transgene et sommes reconnaissants de sa confiance au moment où nous avançons ensemble pour développer un traitement ayant le potentiel de réduire le risque de rechute chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou », déclare le Dr Alessandro Riva, MD, Président-Directeur général de Transgene.

Akira Kitamura, General Manager de la division AI Drug Development de NEC Corporation et Directeur général de NEC Bio, ajoute : « Cet accord constitue une étape importante dans notre partenariat avec Transgene et reflète l’engagement de long terme de NEC pour le développement de TG4050. Cette collaboration illustre la manière dont NEC peut mettre au service de l’industrie biopharmaceutique des capacités différenciantes en intelligence artificielle. Les données cliniques générées à ce jour sont encourageantes et confirment le potentiel de TG4050 comme approche prometteuse pour réduire le risque de rechute chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration avec Transgene et avons hâte de la poursuivre afin d’en révéler tout le potentiel. »

Augmentation de capital

Comme indiqué ci-dessus, une partie des droits d’accès à l’outil de prédiction de NEC sera réglée au travers de l’émission d’actions de Transgene en faveur de NEC Bio pour un montant de 2,5 millions d’euros. À ce titre, Transgene émettra 3 345 824 nouvelles actions ordinaires au bénéfice de NEC Bio B.V. au prix de 0,7472 euro par action. Ce prix correspond à la moyenne pondérée par les volumes (VWAP) des cinq (5) derniers cours de clôture de l’action Transgene sur le marché Euronext Paris avant la signature du contrat. Les nouvelles actions représenteront 1,22 % du capital de Transgene (et 0,98 % de ses droits de vote)1.

Cette émission d’action est réalisée dans les termes de la 22ème résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2025. Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris dès leur émission et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Transgene (code ISIN : FR0005175080).

L’augmentation de capital devrait être finalisée d’ici la fin du mois d’avril 2026.





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Contacts

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et Communication Financière CDR Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud / Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 6 63 03 84 91 transgeneFR@citigatedewerogerson.com NEC Corporation : NEC Corporation : AI Drug Development Division Joseph Jasper contact@aidd.jp.nec.com j-jasper@nec.com +81-3-3798–6511

À propos de TG4050

TG4050 est une immunothérapie individualisée issue de la plateforme myvac® de Transgene. Elle a été développée pour le traitement des cancers HPV-négatifs de la tête et du cou après chirurgie en s’appuyant sur l’expertise historique de NEC dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML). Ce vaccin thérapeutique encode des néoantigènes (mutations spécifiques aux patients) identifiés et sélectionnés par le système de prédiction de néoantigènes de NEC. Ce système de prédiction repose sur plus de vingt ans d’expertise en IA et a été entraîné sur des données immunologiques internes qui lui permettent de savoir hiérarchiser et sélectionner avec précision les séquences susceptibles d’être les plus immunogènes. TG4050 a été conçu afin de stimuler le système immunitaire du patient dans le but d’induire une réponse des cellules lymphocytaires T spécifiques capables de reconnaître et de détruire les cellules tumorales grâce aux néoantigènes. Cette immunothérapie individualisée est produite spécialement pour chaque patient.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050 est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

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À propos de NEC Corporation

NEC Corporation utilise la technologie pour créer de la valeur sociale et promouvoir un monde plus durable, où chacun a la possibilité de réaliser pleinement son potentiel. La société NEC Corporation a été fondée en 1899. Aujourd’hui, les quelque 110 000 employés du groupe NEC mettent à profit des technologies de pointe en intelligence artificielle, en sécurité et en communications pour répondre aux besoins les plus urgents des clients et de la société.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.nec.com, et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de NEC Bio

NEC Bio est la branche biotechnologique de NEC Corporation, basée aux Pays-Bas, et dédiée à l’utilisation de technologies d’intelligence artificielle de pointe pour répondre aux défis les plus urgents dans le domaine de la santé. S’appuyant sur la science, les données et l’innovation, NEC Bio développe des thérapies personnalisées conçues pour améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie à l’échelle mondiale. NEC Bio s’appuie également sur une présence internationale croissante, avec notamment NEC OncoImmunity à Oslo, en Norvège, et NEC Bio Therapeutics à Mannheim, en Allemagne, qui apportent des expertises complémentaires en immunothérapie, médecine de précision et recherche translationnelle. Ensemble, ces entités contribuent à accélérer l’innovation, de la recherche jusqu’au bénéfice pour les patients.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.nec-bio.com et LinkedIn pour les dernières actualités.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.







1 Sur la base du capital social et des droits de vote actuels.





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