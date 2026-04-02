Michelin finalise l’acquisition de Flexitallic et accélère la croissance de son activité Polymer Composite Solutions

 | Source: Michelin Michelin

                                        Clermont-Ferrand, 2 avril 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin finalise l’acquisition de Flexitallic et accélère
la croissance de son activité Polymer Composite Solutions

  • Michelin a finalisé l'acquisition de Flexitallic, selon les conditions annoncées le 3 février 2026, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction.
  • Une forte complémentarité stratégique, les deux parties partageant un même engagement en faveur de l’innovation et de la qualité des produits tout en opérant à l'échelle mondiale, créant ainsi de fortes synergies pour la croissance future.
  • Acquisition financée par la trésorerie disponible, préservant ainsi la solide situation financière de Michelin.

Basé à Houston, au Texas, Flexitallic est un leader mondial dans le domaine des joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique. Il est réputé pour la fiabilité et la résistance exceptionnelle de ses produits dans des environnements extrêmes où la sécurité est primordiale.

Avec dix-sept sites dans le monde, Flexitallic fabrique une gamme complète de joints composites et de composants d’étanchéité.

Cette acquisition élargit considérablement le portefeuille et la présence de Michelin sur le marché des joints, notamment en améliorant son accès à l’après-vente. Flexitallic emploie environ 1 200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 220 millions de dollars en 2025.

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