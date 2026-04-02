SPIE signe un accord pour l’acquisition du groupe BLOCK en République tchèque

Cergy, le 2 avril 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition du groupe BLOCK, un fournisseur tchèque de solutions de conception, d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction de salles propres.

Fondé en 1991, le groupe BLOCK est un prestataire expérimenté de solutions clés en main pour salles propres et un leader établi sur le marché tchèque. Le groupe accompagne des clients opérant dans des secteurs particulièrement exigeants tels que la pharmacie, la biotechnologie, la santé, la microélectronique et l’optique.

Le groupe BLOCK fournit des services complets couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un projet – de la conception et de l’ingénierie à la mise en œuvre, en passant par les services et la validation. Son domaine d’expertise inclut également les systèmes d’automatisation des procédés ainsi que les installations haute tension. Au titre de l’exercice 2025, le groupe BLOCK a généré un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros et employait environ 160 professionnels en mars 2026.

Cette acquisition permettra à SPIE Central Europe de renforcer significativement sa position dans des industries aux exigences techniques élevées et à forte valeur ajoutée. En combinant leurs compétences, SPIE pourra répondre à une base de clients plus large en Europe centrale et étendre davantage sa présence dans des segments en forte croissance tels que la pharmacie, la biotechnologie et la santé.

Łukasz Nowiński, Directeur Général de SPIE Central Europe : « Le groupe BLOCK est un leader reconnu des solutions de salles propres en République tchèque, avec une expertise solide dans des secteurs nécessitant les normes techniques et de sécurité les plus élevées. Cette acquisition représente une étape importante dans le renforcement des capacités de SPIE Europe Centrale. En intégrant les compétences de BLOCK et en accueillant une équipe de spécialistes hautement qualifiés, nous renforçons notre capacité à réaliser des projets complexes et à forte valeur ajoutée. En nous appuyant sur la présence existante de SPIE en République tchèque, via ses deux entités locales – SPIE Stangl Technik et SPIE STS – cette opération consolide encore davantage notre position dans des industries attractives à travers la région d’Europe centrale. »

Lukáš Vachala, CEO du groupe BLOCK :« Rejoindre SPIE constitue une étape majeure pour le groupe BLOCK. Faire partie d’une organisation internationale solide nous permettra d’accélérer notre développement, d’élargir notre offre et de réaliser des projets encore plus ambitieux pour nos clients. Nous sommes convaincus que ce partenariat créera de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs et renforcera notre position sur le marché. »

SPIE prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2026, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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