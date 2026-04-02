EssilorLuxottica entre au capital de Top Charoen

pour renforcer sa présence en Thailande

Paris, France et Bangkok, Thaïlande (2 avril 2026) – EssilorLuxottica et Top Charoen annoncent aujourd’hui la finalisation d’une transaction visant à faire d’EssilorLuxottica le partenaire de Top Charoen au travers de l’acquisition d’une part significative de son capital, renforçant ainsi la relation de long-terme qui lie les deux entreprises. Top Charoen est la plus grande chaine de distribution en Thaïlande avec plus de 2 000 magasins dans l’ensemble du pays.

La Thaïlande est un centre stratégique pour les activités de production et de commercialisation d’EssilorLuxottica. Le partenariat avec Top Charoen vient renforcer l’engagement du Groupe à faire progresser les solutions de vision dans la région et à l’échelle mondiale, tout en se rapprochant des consommateurs afin d’anticiper leurs besoins futurs.

Top Charoen a été fondé en 1947, année d’ouverture d’un premier magasin à Saraburi et d’une unité mobile, permettant de donner accès à la santé visuelle dans les parties rurales et isolées du pays. Aujourd’hui, Top Charoen opère plusieurs bannières commerciales, notamment Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical, et Beautiful Optic. Top Charoen gère aussi une activité de vente en ligne d’optique via sa propre plateforme et au travers de plusieurs places de marché locales indépendantes.

« Ce partenariat avec Top Charoen va renforcer notre présence dans l’un des plus importants pays d’Asie, faisant ainsi progresser les standards de santé visuelle et le développement de la catégorie émergente des ʺwearablesʺ dans la région. Ensemble, nous serons idéalement positionnés pour aller plus loin dans la sensibilisation et les initiatives permettant de mieux répondre aux besoins croissants de santé visuelle en Asie. Parallèlement, pleinement engagés auprès de nos clients, nous répondons à leurs besoins via des produits et des services innovants et de grande qualité. Les patients et les consommateurs sont au cœur de la stratégie du Groupe et de notre démarche continue pour étendre l’accès aux solutions visuelles, » ont commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

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