AdUX : Résultats annuels 2025

Communiqué de presse
RESULTATS ANNUELS 2025
Paris, le 2 avril 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats annuels de l’exercice 2025.
EBITDA positif et en légère diminution sur l’année 2025
|En M€
|FY 2025
|FY 2024
|Var. %
|Groupe
|Chiffre d’affaires
|24,6
|24,6
|0%
|Marge brute
|10,0
|10,5
|-5%
|EBITDA (1)
|4,2
|4,3
|-3%
|Résultat opérationnel
|2,6
|3,1
|-14%
|Résultat net
|2,1
|3,7
|-42%
Déclaration de la Direction
En 2025, le Groupe a évolué dans un environnement économique complexe, marqué par une pression accrue sur ses coûts directs d'exploitation et donc sur la marge brute. L’EBITDA est en légère décroissance par rapport à 2024.
Face à la persistance d’incertitudes macroéconomiques et à une visibilité qui reste limitée, le Groupe entend poursuivre en 2026 sa politique de contrôle des coûts rigoureuse. Pour l'exercice à venir, notre stratégie restera fortement portée par la dynamique de notre activité en France, dont le poids dans notre volume d'affaires global continue de s'accroître pour devenir notre principal moteur de résilience.
Dans cet environnement exerçant une pression à la baisse sur le taux d'EBITDA, le Groupe réaffirme son engagement à préserver une rentabilité opérationnelle solide pour l’année en cours. La pertinence de nos solutions à la performance et de génération de trafic nous permet de confirmer notre capacité à absorber les fluctuations du marché et à maintenir notre solidité financière. Le bilan reste solide, avec un ratio dette nette2 / EBITDA de 1,23.
Résultats 2025
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 reste stable s’élevant à 24,6 millions d’euros.
Comme en 2024, la stabilité est due à l’activité en France qui continue sa bonne dynamique commerciale et qui représente une part de plus en plus importante dans le volume d’activité. Ainsi, elle permet à nouveau de compenser les performances en retrait des autres régions tout en permettant au groupe de réaliser un chiffre d’affaires stable.
La marge brute s’élève à 10,0 millions d’euros (-0,5 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024). Cette diminution est cependant partiellement compensée grâce à une bonne maîtrise des coûts ce qui génère une légère diminution de l’EBITDA par rapport à la même période en 2024 (-0,1 million d’euros). L’EBITDA s’élève ainsi à 4,2 millions d’euros sur cet exercice contre 4,3 millions d’euros sur la même période en 2024.
Le résultat opérationnel s’élève à 2,6 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2024 (-14%). Cette évolution s'explique principalement par la hausse des dotations aux amortissements, découlant de la progression des charges constatées au titre de la norme IFRS 16 sur l'exercice.
Le résultat net s’élève à 2,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros en 2024 (-42%). Cette variation s'explique principalement par un effet de base lié aux impôts différés permettant d’intégrer un produit de 1,0 million d'euros résultant de l'activation de déficits antérieurs sur l’exercice 2024. À l'inverse, l'exercice 2025 enregistre une charge d'impôt de 0,2 million d'euros, correspondant principalement à un ajustement à la baisse de ces activations au regard de nos projections financières futures.
Analyse du compte de résultat
La marge brute sur l’exercice s’élève à 10,0 millions d’euros soit une marge en baisse (-5%) par rapport à l’exercice 2024.
Les coûts d’achats ont été marqués par une diminution par rapport à 2024 (-10%). Ils s’élèvent à 2,8 millions d’euros au 31 décembre 2025.
Les coûts de personnel restent stables à 3,0 millions d’euros, en ligne par rapport à l’exercice 2024 (-2%).
L’EBITDA est positif et s’élève à 4,2 millions d’euros, en légère diminution de -0,1 million d’euros par rapport à l’exercice 2024 (-3%).
Les dotations aux amortissements sont en hausse et se situent à -1,6 million d’euros (+26%) ce qui génère un résultat opérationnel de 2,6 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2024 (-14%).
Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôts, le résultat net part du Groupe s’établit à 2,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros en 2024 (-42%).
|En M€
|2025
|2024
|Var.
|Var %
|Chiffre d'affaires
|24,6
|24,6
|0,0
|0%
|Charges facturées par les supports
|-14,6
|-14,2
|-0,5
|3%
|Marge brute
|10,0
|10,5
|-0,5
|-5%
|Achats
|-2,8
|-3,1
|0,3
|-10%
|Charges de personnel
|-3,0
|-3,0
|0,0
|-2%
|EBITDA
|4,2
|4,3
|-0,1
|-3%
|Dotations et reprises aux amortissements et provisions
|-1,6
|-1,2
|-0,3
|26%
|Résultat opérationnel
|2,6
|3,1
|-0,4
|-14%
|Coût de l'endettement
|-0,5
|-0,3
|-0,1
|44%
|Autres produits et charges financiers
|0,1
|0,0
|0,0
|58%
|Résultat des sociétés intégrées
|2,2
|2,8
|-0,6
|-20%
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
|0,0
|0
|0,0
|Résultat avant impôt
|2,2
|2,8
|-0,5
|-19%
|Impôts
|-0,1
|0,9
|-1,0
|-112%
|Résultat net
|2,1
|3,7
|-1,6
|-42%
|Dont Part des minoritaires
|0,0
|0,0
|0,0
|-177%
|Dont Part du Groupe
|2,2
|3,7
|-1,5
|-42%
Résultats du second semestre 2025
Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième semestre s'élève à 13,5 millions d'euros, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période en 2024, principalement liée aux bons résultats enregistrés sur le marché français. Alors que la marge brute s'élève à 4,9 millions d'euros (en légère baisse de 1 % par rapport à l'année précédente en raison de la hausse des coûts), une gestion rigoureuse des coûts a permis au Groupe de maintenir un EBITDA solide de 2,5 millions d'euros, en ligne avec le second semestre 2024.
Le résultat opérationnel s'élève à 1,4 million d'euros au deuxième semestre 2025, contre 1,7 million d'euros à la même période en 2024. Cette baisse de 17 % est largement attribuée à la hausse des charges d'amortissement et de dépréciation à la suite de la signature de nouveaux contrats de location et à l'impact de la norme IFRS 16. Le résultat net de la période s'élève à 1,3 million d'euros, contre 2,6 millions d'euros l'année précédente.
Les comptes consolidés et comptes annuels au 31 décembre 2025 ont été approuvés par le conseil d'administration d’AdUX SA en date du 31 Mars 2026. Les procédures d'audit sont en cours. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2025 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».
Prochaine communication financière
Résultats semestriels 2026
le jeudi 30 juillet 2026 après bourse
A PROPOS D’ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.
La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX
Plus d’informations sur www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr/
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.
Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.
Comptes de résultat consolidés des exercices 2025 et 2024
|en milliers d'euros
|2025
|2024
|Chiffre d'affaires
|24 627
|24 626
|Charges facturées par les supports
|- 14 639
|- 14 152
|Marge brute
|9 988
|10 474
|Achats
|- 2 791
|- 3 114
|Charges de personnel
|- 2 996
|- 3 043
|EBITDA (1)
|4 201
|4 317
|Dotations et reprises aux amortissements et provisions
|- 1 555
|- 1 237
|Résultat opérationnel
|2 646
|3 080
|Coût de l'endettement
|- 487
|- 337
|Autres produits et charges financiers
|59
|38
|Résultat des sociétés intégrées
|2 219
|2 781
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
|27
|-
|Résultat avant impôt
|2 246
|2 781
|Impôts
|- 109
|935
|Résultat net
|2 137
|3 715
|Dont Part des minoritaires
|18
|23
|Dont Part du Groupe
|2 155
|3 739
|(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions
Bilans consolidés au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024
|ACTIF - en milliers d'euros
|31 déc. 2025
|31 déc. 2024
|Goodwill nets
|2 468
|2 468
|Immobilisations incorporelles nettes
|1 011
|618
|Immobilisations corporelles nettes
|32
|45
|Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|291
|857
|Impôts différés actifs
|1 042
|1 046
|Autres actifs financiers
|156
|233
|Actifs non courants
|5 001
|5 266
|Clients et autres débiteurs
|22 858
|26 860
|Autres actifs courants
|8 856
|7 179
|Actifs financiers courants
|66
|-
|Trésorerie et équivalents de Trésorerie
|2 359
|1 967
|Actifs courants
|34 139
|36 005
|TOTAL DE L'ACTIF
|39 140
|41 272
|PASSIF - en milliers d'euros
|31 déc. 2025
|31 déc. 2024
|Capital social
|1 569
|1 569
|Primes et réserves consolidées
|994
|-2 745
|Actions propres
|-107
|-123
|Résultat consolidé (part du Groupe)
|2 155
|3 739
|Capitaux propres (part du Groupe)
|4 611
|2 441
|Intérêts minoritaires
|-36
|-18
|Capitaux propres
|4 575
|2 423
|Emprunts et dettes financières à long terme
|0
|-
|Dette de location à long terme
|108
|180
|Provisions non courantes
|489
|239
|Passifs d'impôt différés
|-
|-
|Passifs non courants
|597
|418
|Dettes financières à court terme et découverts bancaires
|7 232
|4 506
|Dette de location à court terme
|204
|737
|Provisions courantes
|-
|312
|Fournisseurs et autres créditeurs
|19 011
|26 113
|Autres dettes et passifs courants
|7 521
|6 762
|Passifs courants
|33 968
|38 430
|TOTAL DU PASSIF
|39 140
|41 272
Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2025 et 2024
|en milliers d'euros
|2025
|2024
|Résultat net
|2 137
|3 715
|Ajustements pour :
|Amortissements des immobilisations
|1 320
|1 131
|Pertes de valeur
|-
|-
|Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie
|-
|-
|Coût de l'endettement
|508
|251
|Quote-part dans les entreprises associées
|-27
|-
|Résultat de cession d'immobilisations
|25
|3
|Coûts des paiements fondés sur des actions
|-
|-
|Charges d'impôts
|109
|-935
|Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement
|4 071
|4 166
|Variation du besoin en fonds de roulement
|-1 517
|-2 522
|Trésorerie provenant des activités opérationnelles
|2 554
|1 644
|Intérêts payés
|-508
|-251
|Impôt sur le résultat payé
|56
|-72
|TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
|2 102
|1 320
|Produits de cession d'immobilisations corporelles
|-
|-
|Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie
|-
|-
|Produits de cession d'actifs financiers
|-
|-
|Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée
|-
|-
|Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise
|-
|-
|Acquisition d'immobilisations
|-801
|-408
|Variation des actifs financiers
|42
|-19
|Variation des fournisseurs d'immobilisations
|101
|-
|Incidence des variations de périmètre
|-
|-
|TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
|-658
|-427
|Produits de l'émission d'actions
|-
|-
|Rachat d'actions propres
|15
|-2
|Nouveaux emprunts
|-
|-
|Remboursements d'emprunts*
|-1 066
|-806
|Variation des autres dettes financières
|-
|-
|Dividendes payés aux minoritaires
|-
|-
|TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
|-1 051
|-808
|Incidence des variations de taux de change
|0
|0
|VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
|392
|86
|Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier
|1 967
|1 881
|TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE
|2 359
|1 967
|* incluant IFRS 16
(1) Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.
2 La dette nette comprend les « Emprunts et dettes financières à long terme », les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires » et les « Dettes de location à court/long terme », diminuée de la « Trésorerie et équivalents de Trésorerie ».
Pièce jointe