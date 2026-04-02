AdUX : Résultats annuels 2025

 | Source: AdUX AdUX

Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2025

Paris, le 2 avril 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats annuels de l’exercice 2025.

EBITDA positif et en légère diminution sur l’année 2025

               

En M€ FY 2025FY 2024Var. %
 
GroupeChiffre d’affaires24,624,60%
Marge brute10,010,5-5%
EBITDA (1)4,24,3-3%
Résultat opérationnel2,63,1-14%
Résultat net2,13,7-42%

              

Déclaration de la Direction

En 2025, le Groupe a évolué dans un environnement économique complexe, marqué par une pression accrue sur ses coûts directs d'exploitation et donc sur la marge brute. L’EBITDA est en légère décroissance par rapport à 2024.

Face à la persistance d’incertitudes macroéconomiques et à une visibilité qui reste limitée, le Groupe entend poursuivre en 2026 sa politique de contrôle des coûts rigoureuse. Pour l'exercice à venir, notre stratégie restera fortement portée par la dynamique de notre activité en France, dont le poids dans notre volume d'affaires global continue de s'accroître pour devenir notre principal moteur de résilience.

Dans cet environnement exerçant une pression à la baisse sur le taux d'EBITDA, le Groupe réaffirme son engagement à préserver une rentabilité opérationnelle solide pour l’année en cours. La pertinence de nos solutions à la performance et de génération de trafic nous permet de confirmer notre capacité à absorber les fluctuations du marché et à maintenir notre solidité financière. Le bilan reste solide, avec un ratio dette nette2 / EBITDA de 1,23.

Résultats 2025

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 reste stable s’élevant à 24,6 millions d’euros.

Comme en 2024, la stabilité est due à l’activité en France qui continue sa bonne dynamique commerciale et qui représente une part de plus en plus importante dans le volume d’activité. Ainsi, elle permet à nouveau de compenser les performances en retrait des autres régions tout en permettant au groupe de réaliser un chiffre d’affaires stable.

La marge brute s’élève à 10,0 millions d’euros (-0,5 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024). Cette diminution est cependant partiellement compensée grâce à une bonne maîtrise des coûts ce qui génère une légère diminution de l’EBITDA par rapport à la même période en 2024 (-0,1 million d’euros). L’EBITDA s’élève ainsi à 4,2 millions d’euros sur cet exercice contre 4,3 millions d’euros sur la même période en 2024.

Le résultat opérationnel s’élève à 2,6 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2024      (-14%). Cette évolution s'explique principalement par la hausse des dotations aux amortissements, découlant de la progression des charges constatées au titre de la norme IFRS 16 sur l'exercice.

Le résultat net s’élève à 2,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros en 2024 (-42%). Cette variation s'explique principalement par un effet de base lié aux impôts différés permettant d’intégrer un produit de 1,0 million d'euros résultant de l'activation de déficits antérieurs sur l’exercice 2024. À l'inverse, l'exercice 2025 enregistre une charge d'impôt de 0,2 million d'euros, correspondant principalement à un ajustement à la baisse de ces activations au regard de nos projections financières futures.

Analyse du compte de résultat

La marge brute sur l’exercice s’élève à 10,0 millions d’euros soit une marge en baisse (-5%) par rapport à l’exercice 2024.

Les coûts d’achats ont été marqués par une diminution par rapport à 2024 (-10%). Ils s’élèvent à 2,8 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Les coûts de personnel restent stables à 3,0 millions d’euros, en ligne par rapport à l’exercice 2024 (-2%).

L’EBITDA est positif et s’élève à 4,2 millions d’euros, en légère diminution de -0,1 million d’euros par rapport à l’exercice 2024 (-3%).

Les dotations aux amortissements sont en hausse et se situent à -1,6 million d’euros (+26%) ce qui génère un résultat opérationnel de 2,6 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2024 (-14%).

Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôts, le résultat net part du Groupe s’établit à 2,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros en 2024 (-42%).

En M€20252024Var.Var %
Chiffre d'affaires24,624,60,00%
Charges facturées par les supports-14,6-14,2-0,53%
Marge brute10,010,5-0,5-5%
Achats -2,8-3,10,3-10%
Charges de personnel-3,0-3,00,0-2%
EBITDA4,24,3-0,1-3%
Dotations et reprises aux amortissements et provisions-1,6-1,2-0,326%
Résultat opérationnel2,63,1-0,4-14%
Coût de l'endettement-0,5-0,3-0,144%
Autres produits et charges financiers0,10,00,058%
Résultat des sociétés intégrées2,22,8-0,6-20%
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence0,000,0 
Résultat avant impôt2,22,8-0,5-19%
Impôts-0,10,9-1,0-112%
Résultat net2,13,7-1,6-42%
Dont Part des minoritaires0,00,00,0-177%
Dont Part du Groupe2,23,7-1,5-42%

Résultats du second semestre 2025

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième semestre s'élève à 13,5 millions d'euros, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période en 2024, principalement liée aux bons résultats enregistrés sur le marché français. Alors que la marge brute s'élève à 4,9 millions d'euros (en légère baisse de 1 % par rapport à l'année précédente en raison de la hausse des coûts), une gestion rigoureuse des coûts a permis au Groupe de maintenir un EBITDA solide de 2,5 millions d'euros, en ligne avec le second semestre 2024.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,4 million d'euros au deuxième semestre 2025, contre 1,7 million d'euros à la même période en 2024. Cette baisse de 17 % est largement attribuée à la hausse des charges d'amortissement et de dépréciation à la suite de la signature de nouveaux contrats de location et à l'impact de la norme IFRS 16. Le résultat net de la période s'élève à 1,3 million d'euros, contre 2,6 millions d'euros l'année précédente.

Les comptes consolidés et comptes annuels au 31 décembre 2025 ont été approuvés par le conseil d'administration d’AdUX SA en date du 31 Mars 2026. Les procédures d'audit sont en cours. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2025 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

Prochaine communication financière

Résultats semestriels 2026
le jeudi 30 juillet 2026 après bourse

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.
La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.


Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com
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Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.

Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.

        Comptes de résultat consolidés des exercices 2025 et 2024

en milliers d'euros20252024
Chiffre d'affaires24 62724 626
Charges facturées par les supports- 14 639- 14 152
Marge brute9 98810 474
Achats - 2 791- 3 114
Charges de personnel- 2 996- 3 043
EBITDA (1)4 2014 317
Dotations et reprises aux amortissements et provisions- 1 555- 1 237
Résultat opérationnel2 6463 080
Coût de l'endettement- 487- 337
Autres produits et charges financiers5938
Résultat des sociétés intégrées2 2192 781
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence27-
Résultat avant impôt2 2462 781
Impôts- 109935
Résultat net2 1373 715
Dont Part des minoritaires 1823
Dont Part du Groupe2 1553 739
(1)  Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions 

Bilans consolidés au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024

ACTIF - en milliers d'euros31 déc. 202531 déc. 2024
Goodwill nets2 4682 468
Immobilisations incorporelles nettes1 011618
Immobilisations corporelles nettes3245
Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location291857
Impôts différés actifs1 0421 046
Autres actifs financiers156233
Actifs non courants5 0015 266
Clients et autres débiteurs22 85826 860
Autres actifs courants8 8567 179
Actifs financiers courants66-
Trésorerie et équivalents de Trésorerie2 3591 967
Actifs courants34 13936 005
TOTAL DE L'ACTIF39 14041 272
   
   
   
PASSIF - en milliers d'euros31 déc. 202531 déc. 2024
Capital social1 5691 569
Primes et réserves consolidées994-2 745
Actions propres-107-123
Résultat consolidé (part du Groupe)2 1553 739
Capitaux propres (part du Groupe)4 6112 441
Intérêts minoritaires-36-18
Capitaux propres4 5752 423
Emprunts et dettes financières à long terme0-
Dette de location à long terme108180
Provisions non courantes489239
Passifs d'impôt différés--
Passifs non courants597418
Dettes financières à court terme et découverts bancaires7 2324 506
Dette de location à court terme204737
Provisions courantes-312
Fournisseurs et autres créditeurs19 01126 113
Autres dettes et passifs courants7 5216 762
Passifs courants33 96838 430
TOTAL DU PASSIF39 14041 272

Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2025 et 2024

en milliers d'euros20252024
Résultat net2 1373 715
Ajustements pour :  
Amortissements des immobilisations1 3201 131
Pertes de valeur--
Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie--
Coût de l'endettement508251
Quote-part dans les entreprises associées-27-
Résultat de cession d'immobilisations253
Coûts des paiements fondés sur des actions--
Charges d'impôts109-935
Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement4 0714 166
Variation du besoin en fonds de roulement-1 517-2 522
Trésorerie provenant des activités opérationnelles2 5541 644
Intérêts payés-508-251
Impôt sur le résultat payé56-72
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES2 1021 320
Produits de cession d'immobilisations corporelles--
Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie--
Produits de cession d'actifs financiers--
Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée--
Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise--
Acquisition d'immobilisations-801-408
Variation des actifs financiers42-19
Variation des fournisseurs d'immobilisations101-
Incidence des variations de périmètre--
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT-658-427
Produits de l'émission d'actions--
Rachat d'actions propres15-2
Nouveaux emprunts--
Remboursements d'emprunts*-1 066-806
Variation des autres dettes financières--
Dividendes payés aux minoritaires--
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-1 051-808
Incidence des variations de taux de change00
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE39286
Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier1 9671 881
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE2 3591 967
* incluant IFRS 16  


(1)   Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.
2 La dette nette comprend les « Emprunts et dettes financières à long terme », les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires » et les « Dettes de location à court/long terme », diminuée de la « Trésorerie et équivalents de Trésorerie ».

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