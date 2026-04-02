AdUX : Résultats annuels 2025

Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2025

Paris, le 2 avril 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats annuels de l’exercice 2025.

EBITDA positif et en légère diminution sur l’année 2025

En M€ FY 2025 FY 2024 Var. % Groupe Chiffre d’affaires 24,6 24,6 0% Marge brute 10,0 10,5 -5% EBITDA (1) 4,2 4,3 -3% Résultat opérationnel 2,6 3,1 -14% Résultat net 2,1 3,7 -42%

Déclaration de la Direction

En 2025, le Groupe a évolué dans un environnement économique complexe, marqué par une pression accrue sur ses coûts directs d'exploitation et donc sur la marge brute. L’EBITDA est en légère décroissance par rapport à 2024.

Face à la persistance d’incertitudes macroéconomiques et à une visibilité qui reste limitée, le Groupe entend poursuivre en 2026 sa politique de contrôle des coûts rigoureuse. Pour l'exercice à venir, notre stratégie restera fortement portée par la dynamique de notre activité en France, dont le poids dans notre volume d'affaires global continue de s'accroître pour devenir notre principal moteur de résilience.

Dans cet environnement exerçant une pression à la baisse sur le taux d'EBITDA, le Groupe réaffirme son engagement à préserver une rentabilité opérationnelle solide pour l’année en cours. La pertinence de nos solutions à la performance et de génération de trafic nous permet de confirmer notre capacité à absorber les fluctuations du marché et à maintenir notre solidité financière. Le bilan reste solide, avec un ratio dette nette2 / EBITDA de 1,23.

Résultats 2025

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 reste stable s’élevant à 24,6 millions d’euros.

Comme en 2024, la stabilité est due à l’activité en France qui continue sa bonne dynamique commerciale et qui représente une part de plus en plus importante dans le volume d’activité. Ainsi, elle permet à nouveau de compenser les performances en retrait des autres régions tout en permettant au groupe de réaliser un chiffre d’affaires stable.

La marge brute s’élève à 10,0 millions d’euros (-0,5 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024). Cette diminution est cependant partiellement compensée grâce à une bonne maîtrise des coûts ce qui génère une légère diminution de l’EBITDA par rapport à la même période en 2024 (-0,1 million d’euros). L’EBITDA s’élève ainsi à 4,2 millions d’euros sur cet exercice contre 4,3 millions d’euros sur la même période en 2024.

Le résultat opérationnel s’élève à 2,6 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2024 (-14%). Cette évolution s'explique principalement par la hausse des dotations aux amortissements, découlant de la progression des charges constatées au titre de la norme IFRS 16 sur l'exercice.

Le résultat net s’élève à 2,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros en 2024 (-42%). Cette variation s'explique principalement par un effet de base lié aux impôts différés permettant d’intégrer un produit de 1,0 million d'euros résultant de l'activation de déficits antérieurs sur l’exercice 2024. À l'inverse, l'exercice 2025 enregistre une charge d'impôt de 0,2 million d'euros, correspondant principalement à un ajustement à la baisse de ces activations au regard de nos projections financières futures.

Analyse du compte de résultat

La marge brute sur l’exercice s’élève à 10,0 millions d’euros soit une marge en baisse (-5%) par rapport à l’exercice 2024.

Les coûts d’achats ont été marqués par une diminution par rapport à 2024 (-10%). Ils s’élèvent à 2,8 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Les coûts de personnel restent stables à 3,0 millions d’euros, en ligne par rapport à l’exercice 2024 (-2%).

L’EBITDA est positif et s’élève à 4,2 millions d’euros, en légère diminution de -0,1 million d’euros par rapport à l’exercice 2024 (-3%).

Les dotations aux amortissements sont en hausse et se situent à -1,6 million d’euros (+26%) ce qui génère un résultat opérationnel de 2,6 millions d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2024 (-14%).

Après prise en compte du résultat financier et des charges d’impôts, le résultat net part du Groupe s’établit à 2,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros en 2024 (-42%).

En M€ 2025 2024 Var. Var % Chiffre d'affaires 24,6 24,6 0,0 0% Charges facturées par les supports -14,6 -14,2 -0,5 3% Marge brute 10,0 10,5 -0,5 -5% Achats -2,8 -3,1 0,3 -10% Charges de personnel -3,0 -3,0 0,0 -2% EBITDA 4,2 4,3 -0,1 -3% Dotations et reprises aux amortissements et provisions -1,6 -1,2 -0,3 26% Résultat opérationnel 2,6 3,1 -0,4 -14% Coût de l'endettement -0,5 -0,3 -0,1 44% Autres produits et charges financiers 0,1 0,0 0,0 58% Résultat des sociétés intégrées 2,2 2,8 -0,6 -20% Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 0 0,0 Résultat avant impôt 2,2 2,8 -0,5 -19% Impôts -0,1 0,9 -1,0 -112% Résultat net 2,1 3,7 -1,6 -42% Dont Part des minoritaires 0,0 0,0 0,0 -177% Dont Part du Groupe 2,2 3,7 -1,5 -42%

Résultats du second semestre 2025

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième semestre s'élève à 13,5 millions d'euros, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période en 2024, principalement liée aux bons résultats enregistrés sur le marché français. Alors que la marge brute s'élève à 4,9 millions d'euros (en légère baisse de 1 % par rapport à l'année précédente en raison de la hausse des coûts), une gestion rigoureuse des coûts a permis au Groupe de maintenir un EBITDA solide de 2,5 millions d'euros, en ligne avec le second semestre 2024.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,4 million d'euros au deuxième semestre 2025, contre 1,7 million d'euros à la même période en 2024. Cette baisse de 17 % est largement attribuée à la hausse des charges d'amortissement et de dépréciation à la suite de la signature de nouveaux contrats de location et à l'impact de la norme IFRS 16. Le résultat net de la période s'élève à 1,3 million d'euros, contre 2,6 millions d'euros l'année précédente.



Les comptes consolidés et comptes annuels au 31 décembre 2025 ont été approuvés par le conseil d'administration d’AdUX SA en date du 31 Mars 2026. Les procédures d'audit sont en cours. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2025 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

Prochaine communication financière



Résultats semestriels 2026

le jeudi 30 juillet 2026 après bourse

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.

La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

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LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr/

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle.

Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.

Comptes de résultat consolidés des exercices 2025 et 2024

en milliers d'euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 24 627 24 626 Charges facturées par les supports - 14 639 - 14 152 Marge brute 9 988 10 474 Achats - 2 791 - 3 114 Charges de personnel - 2 996 - 3 043 EBITDA (1) 4 201 4 317 Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 1 555 - 1 237 Résultat opérationnel 2 646 3 080 Coût de l'endettement - 487 - 337 Autres produits et charges financiers 59 38 Résultat des sociétés intégrées 2 219 2 781 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 27 - Résultat avant impôt 2 246 2 781 Impôts - 109 935 Résultat net 2 137 3 715 Dont Part des minoritaires 18 23 Dont Part du Groupe 2 155 3 739 (1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions

Bilans consolidés au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024

ACTIF - en milliers d'euros 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Goodwill nets 2 468 2 468 Immobilisations incorporelles nettes 1 011 618 Immobilisations corporelles nettes 32 45 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 291 857 Impôts différés actifs 1 042 1 046 Autres actifs financiers 156 233 Actifs non courants 5 001 5 266 Clients et autres débiteurs 22 858 26 860 Autres actifs courants 8 856 7 179 Actifs financiers courants 66 - Trésorerie et équivalents de Trésorerie 2 359 1 967 Actifs courants 34 139 36 005 TOTAL DE L'ACTIF 39 140 41 272 PASSIF - en milliers d'euros 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Capital social 1 569 1 569 Primes et réserves consolidées 994 -2 745 Actions propres -107 -123 Résultat consolidé (part du Groupe) 2 155 3 739 Capitaux propres (part du Groupe) 4 611 2 441 Intérêts minoritaires -36 -18 Capitaux propres 4 575 2 423 Emprunts et dettes financières à long terme 0 - Dette de location à long terme 108 180 Provisions non courantes 489 239 Passifs d'impôt différés - - Passifs non courants 597 418 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 7 232 4 506 Dette de location à court terme 204 737 Provisions courantes - 312 Fournisseurs et autres créditeurs 19 011 26 113 Autres dettes et passifs courants 7 521 6 762 Passifs courants 33 968 38 430 TOTAL DU PASSIF 39 140 41 272

Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2025 et 2024

en milliers d'euros 2025 2024 Résultat net 2 137 3 715 Ajustements pour : Amortissements des immobilisations 1 320 1 131 Pertes de valeur - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie - - Coût de l'endettement 508 251 Quote-part dans les entreprises associées -27 - Résultat de cession d'immobilisations 25 3 Coûts des paiements fondés sur des actions - - Charges d'impôts 109 -935 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 4 071 4 166 Variation du besoin en fonds de roulement -1 517 -2 522 Trésorerie provenant des activités opérationnelles 2 554 1 644 Intérêts payés -508 -251 Impôt sur le résultat payé 56 -72 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 2 102 1 320 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - Produits de cession d'actifs financiers - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - - Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - - Acquisition d'immobilisations -801 -408 Variation des actifs financiers 42 -19 Variation des fournisseurs d'immobilisations 101 - Incidence des variations de périmètre - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -658 -427 Produits de l'émission d'actions - - Rachat d'actions propres 15 -2 Nouveaux emprunts - - Remboursements d'emprunts* -1 066 -806 Variation des autres dettes financières - - Dividendes payés aux minoritaires - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -1 051 -808 Incidence des variations de taux de change 0 0 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 392 86 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 1 967 1 881 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 2 359 1 967 * incluant IFRS 16





(1) Résultat opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

2 La dette nette comprend les « Emprunts et dettes financières à long terme », les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires » et les « Dettes de location à court/long terme », diminuée de la « Trésorerie et équivalents de Trésorerie ».

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