CN annonce un don de 750 000 $ pour soutenir la prévention de l’itinérance dans la région du Grand Chicago

HOMEWOOD, Ill., 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il fera un don de 750 000 $ sur trois ans pour soutenir trois organismes situés dans la banlieue sud de Chicago, près de son campus à Homewood. Ces fonds permettront de faire progresser les programmes aidant les personnes et les familles de la région de Homewood en situation d’itinérance ou en situation précaire.

Au CN, la sécurité est une valeur fondamentale, et cet engagement s’étend au-delà du réseau ferroviaire jusqu’aux collectivités où vivent et travaillent ses cheminots. Ces dons s’inscrivent dans le cadre de l’engagement plus large du CN, notamment son initiative Cheminots du CN pour le changement, qui vise à soutenir la sécurité et le bien-être de ses voisins, en particulier ceux à risque d’itinérance.

« La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons au CN, et cet engagement doit s’étendre au-delà de nos voies ferrées et englober les collectivités où nous exerçons nos activités. Nous sommes fiers de soutenir des partenaires communautaires de confiance grâce à des investissements qui contribuent à prévenir l’itinérance et à permettre à davantage de personnes de trouver un lieu sûr où se sentir chez soi. »

- Buck Rogers, vice-président Produits pétroliers et chimiques au CN



Soutenir la prévention de l’itinérance dans la collectivité

Ce don permettra de soutenir trois organismes locaux : Anew : Building Beyond Violence and Abuse, Respond Now et South Suburban PADS (SSPADS), afin d’étendre leurs programmes et services qui offrent à la fois une aide immédiate et une stabilité à long terme aux personnes et aux familles à risque d’itinérance.

Chaque organisme recevra une subvention de 250 000 $ US pour aider ses usagers à rester logés en toute sécurité, à accéder aux ressources essentielles et à éviter de dépendre des refuges d’urgence surpeuplés. Ensemble, ces initiatives devraient permettre d’aider des centaines de personnes et de familles dans toute la région qui risquent de perdre l’accès à un logement sûr et stable.

« L’organisme Anew: Building Beyond Violence and Abuse remercie le CN pour son investissement et son engagement à lutter contre l’itinérance dans la banlieue sud. Ce partenariat constituera une force stabilisatrice, aidant les familles non seulement à survivre à la violence domestique, mais aussi à éviter de se retrouver en situation d’itinérance, et à bâtir une vie sécuritaire, digne et indépendante.

- Kristine Scott, directrice générale d’Anew: Building Beyond Violence and Abuse



« Mois après mois, les données montrent que la grande majorité des demandes d’aide à la prévention de l’itinérance dans la banlieue du comté de Cook proviennent des banlieues sud. Le besoin est immense. Le soutien du CN aux programmes de prévention de l’itinérance aura une incidence directe et immédiate sur nos collectivités et permettra à Respond Now de fournir ce service important, empêchant ainsi des familles de se retrouver en situation d’itinérance.

- Carl Wolf, directeur général de Respond Now



« South Suburban PADS remercie le CN pour son soutien. Cette subvention nous permettra d’élargir notre programme de prévention de l’hébergement d’urgence afin d’aider plus de 500 ménages par an à accéder à des ressources d’urgence et à d’autres solutions de logement pour éviter d’entrer dans le système d’hébergement d’urgence. Au final, nous aidons des familles à surmonter l’itinérance et à atteindre une meilleure santé et une plus grande stabilité économique. »

- Gyata Kimmons, présidente du conseil d’administration de South Suburban PADS



Sur l’ensemble de son réseau, le CN et ses cheminots soutiennent des organismes qui aident les personnes et les familles à retrouver la stabilité et à bâtir un avenir indépendant. Ces premiers dons constituent une première étape dans l’approfondissement de l’engagement du CN à bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes, où un plus grand nombre de personnes bénéficient du soutien nécessaire pour aller de l’avant.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

ANEW

Depuis plus de 45 ans, l’organisme Anew: Building Beyond Violence and Abuse, basé à Homewood, dans l’Illinois, fournit des services complets et coordonnés aux personnes et aux familles touchées par la violence domestique. Grâce à une approche centrée sur les survivants, Anew aide les familles à se mettre en sécurité, à sortir de l’itinérance et à trouver un logement stable et permanent. L’organisme estime que chacun mérite de vivre une vie exempte de violence et a droit à un foyer sûr.

Respond Now

Situé à Chicago Heights, Respond Now fournit des services de santé, de lutte contre la faim et de logement à 22 collectivités de la banlieue sud de Chicago depuis 1969. Notre mission est d’offrir une assistance immédiate, compatissante et efficace aux personnes et aux familles en situation de crise, en les aidant à se stabiliser et à progresser vers une autonomie à long terme. Nous agissons comme un centre intégré de services répondant aux besoins humains essentiels et de stabilisation, desservant plus de 20 000 personnes chaque année grâce à des services de prévention de l’itinérance, une banque alimentaire, des services d’accompagnement au programme SNAP, un refuge, du logement avec soutien, ainsi qu’une multitude d’autres programmes.

South Suburban PADSS

South Suburban PADS est un organisme à but non lucratif 501(c)3 dont la mission est de prévenir et de mettre fin à l’itinérance dans les banlieues sud de Chicago. Au cours des 35 dernières années, nous avons fourni 730 540 nuitées d’hébergement et 2,1 millions de repas pour permettre à 20 659 personnes de sortir de la précarité. De plus, SSPADS offre des possibilités de logement abordable à plus de 400 personnes par an. SSPADS est fier d’avoir reçu le prix 2024 de l’initiative Yield Giving de MacKenzie Scott, le prix Good Neighbor 2019 de la National Association of REALTORS, ainsi que le prix Neighborhood Builders 2018 de Bank of America. Pour en savoir plus : https://www.sspads.org/

Sources:

Médias Investisseurs Ashley Michnowski Jamie Lockwood Directrice principale Vice-président Relations avec les médias

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