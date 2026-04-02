Le CN fait état du transport des céréales en mars

MONTRÉAL, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il a transporté plus de 2,96 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien, établissant un nouveau record pour le mois de mars et l’entreprise a réalisé les meilleurs résultats historiques pour un premier trimestre. Les volumes hebdomadaires ont dépassé 600 000 tonnes pendant deux semaines consécutives, atteignant un sommet de plus de 650 000 tonnes, ce qui témoigne de la robustesse du réseau et de la demande tant sur la côte ouest que dans les corridors de l'est.

Le CN a rapidement rétabli la fluidité de son réseau après les épisodes météorologiques survenus en fin de mois qui avaient temporairement réduit la capacité des terminaux à Vancouver et dans le corridor de Prince Rupert. Cette reprise efficace, combinée à une demande d’exportation record et à la réouverture saisonnière du port de Thunder Bay, a permis au CN d’établir ce nouveau record pour le mois de mars.

Plan d’exploitation hivernale du CN

Le CN reste concentré sur la mise en œuvre de son plan d’exploitation hivernale sur l’ensemble de son réseau. Pour plus de renseignements et de détails sur les solutions proactives mises en place par l’entreprise, veuillez consulter le Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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