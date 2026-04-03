Impact Analytics annonce un partenariat stratégique avec AllSaints

LONDRES, 03 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, fournisseur de premier plan de solutions natives d’intelligence artificielle pour la prise de décision, la tarification, le merchandising et l’optimisation des stocks dans le secteur de la vente au détail, annonce ce jour un nouveau partenariat stratégique avec AllSaints, marque de mode contemporaine basée à Londres, connue pour ses vestes en cuir emblématiques, ses silhouettes minimalistes et son esthétique urbaine moderne.

Fondé en 1994, le label AllSaints s’est développé pour devenir une marque omnicanale mondiale présente au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, avec un réseau de magasins en propre, des partenariats de vente en gros, des points de vente franchisés et une solide plateforme numérique. Alors que la marque poursuit son expansion à l’international, AllSaints investit dans des technologies avancées afin de soutenir des décisions de merchandising plus rapides, plus intelligentes et mieux connectées.

AllSaints a choisi Impact Analytics comme partenaire pour moderniser et faire évoluer ses opérations d’achats et de merchandising, en abandonnant un environnement historique fortement dépendant des tableurs, des processus manuels et de prises de décision fragmentées. Grâce à l’adoption d’outils de planification reposant sur l’IA, l’entreprise vise à rationaliser ses processus, à améliorer la précision des prévisions et à permettre aux équipes de se concentrer sur des décisions à forte valeur ajoutée plutôt que sur la manipulation de données.

« Chez AllSaints, l’un des quatre piliers de notre transformation est de devenir une organisation pilotée par la donnée et soutenue par l’IA », a déclaré Alfie Meekings, directeur de la transformation et de la technologie chez AllSaints. « Nous disposons d’une excellente équipe, mais elle consacre énormément de temps à collecter et analyser manuellement les données. Ce partenariat nous permet d’éliminer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée afin que nos responsables merchandising puissent se concentrer sur la compréhension réelle de la performance de notre marque et prendre des décisions plus rapides et de meilleure qualité pour proposer les bons produits aux bons endroits pour notre clientèle. »

Impact Analytics déploiera une solution entièrement intégrée, native de l’IA, couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et du cycle de planification merchandising. Le déploiement se fera par phases et comprendra :

CortexEye™ pour une intelligence agentique décisionnelle reposant sur l’IA

Allocation et réapprovisionnement

Optimisation des remises et tarifs promotionnels

Planification financière du merchandising

Planification des assortiments et des gammes





Un objectif clé de cette initiative est d’accélérer le rythme hebdomadaire de pilotage commercial. À ce jour, les reportings hebdomadaires du lundi chez AllSaints nécessitent de commencer la collecte des données dès le dimanche afin d’obtenir une vision claire seulement dans l’après-midi du lundi. Avec CortexEye, le reporting complet du lundi sera disponible dès 8 h 00, détaillé par département et par équipe, pour permettre de démarrer immédiatement les réunions commerciales et de prendre des décisions dès la mi-journée.

« Nous sommes ravis de tirer parti de l’IA agentique pour permettre à nos équipes de se concentrer sur leur cœur de métier », a ajouté Alfie Meekings. « Au lieu de perdre un temps précieux à préparer des rapports, nous pouvons commencer la semaine alignés, informés et prêts à agir. Je souhaite que nos équipes se connectent et aient immédiatement une vision globale de ce qui se passe dans notre marque à l’échelle mondiale, ainsi que des priorités sur lesquelles concentrer nos efforts, plutôt que d’avoir à rechercher ces informations. »

« Des marques comme AllSaints se trouvent à un moment charnière où la rapidité, la clarté et la confiance dans la prise de décision sont essentielles », a affirmé Prashant Agrawal, fondateur et directeur général d’Impact Analytics. « Ce partenariat vise à remplacer des tableurs fragmentés par une plateforme unifiée, native de l’IA, et une solution d’intelligence décisionnelle qui renforce l’expertise des équipes merchandising, accélère les cycles de planification et génère un impact mesurable sur les décisions d’achats, de tarification et de gestion des stocks. »

Avec cet accord, Impact Analytics poursuit l’expansion de sa présence auprès des marques mondiales de mode et de produits lifestyle, en aidant les distributeurs à moderniser leurs processus clés de merchandising tout en préservant la créativité et l’intuition qui caractérisent les grandes marques.

À propos d’AllSaints

AllSaints est une marque contemporaine mondiale dont le siège est situé dans l’est de Londres, avec des studios régionaux à Los Angeles, Taipei, Séoul et Tokyo. Elle conçoit des collections complètes de prêt-à-porter féminin et masculin, ainsi que des accessoires et des parfums. La marque compte environ 220 magasins exploités en propre, concessions et points de vente dans le monde (Royaume-Uni, Europe, Amérique du Nord et Asie). Elle gère également sa propre plateforme e-commerce. Ces dernières années, la marque a connu un succès dans le développement d’activités hors vente au détail à travers le monde, notamment de nouvelles activités de vente en gros, des revenus de licences et des partenariats de franchise. Fondée en 1994, AllSaints emploie aujourd’hui plus de 2 000 personnes et est présente dans 27 pays. En 2021, AllSaints a acquis la marque new-yorkaise John Varvatos. Fondée en 2000, cette marque alternative de prêt-à-porter masculin de luxe compte aujourd’hui 21 boutiques, toutes situées en Amérique du Nord (à l’exception d’une à Londres), et exploite également sa propre plateforme en ligne.

À propos d’Impact Analytics

Impact Analytics propose des solutions SaaS natives en IA et des services de conseil qui aident les entreprises à maximiser leur rentabilité et la satisfaction client grâce à une analyse approfondie des données et à des capacités de prévision avancées alimentées par l’IA agentique. Avec une plateforme de bout en bout entièrement intégrée pour la planification, la prévision, le merchandising, la tarification et les promotions, Impact Analytics permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées basées sur des informations en temps réel, plutôt que de s’appuyer sur les données historiques pour prévoir et planifier les activités de l’année en cours. Alimentée par plus d’un million de modèles d’apprentissage automatique, Impact Analytics est à la pointe de l’innovation en intelligence artificielle depuis une décennie. Elle établit de nouvelles références en matière de prévision, de planification et d’excellence opérationnelle dans les secteurs de l’alimentation, de la fabrication et des produits de grande consommation. Reconnue pour son innovation et sa croissance par Fortune, Financial Times, Inc. 5000, et le RIS Leaderboard, Impact Analytics continue de montrer la voie en façonnant l’avenir de l’intelligence économique. Repensez l’intelligence artificielle et découvrez-en plus sur www.impactanalytics.ai.

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