SPIE SA : mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025 incluant le Rapport financier annuel 2025

Cergy-Pontoise, le 3 avril 2026 – SPIE SA annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025, contenant le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, qui a été enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2026, sous le numéro D.26-0216.

En application du règlement délégué (UE) 2019/815, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2020/1989, le Document d’Enregistrement Universel 2025 a été enregistré, et est disponible au format ESEF (European Single Electronic Format).

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 intègre notamment :

le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

les honoraires versés aux Commissaires aux comptes ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par le Groupe ;

le rapport de durabilité ainsi que le rapport de vérification de l’organisme indépendant y afférent.





Le Document d’Enregistrement Universel 2025 est disponible en version française sur le site internet de SPIE SA (www.spie.com) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). La version anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2025 sera également disponible sous peu sur le site internet de SPIE SA (www.spie.com).

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel 2025 sont également disponibles au siège de SPIE SA : 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise, ou peuvent être commandés sur lib.spie.com.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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