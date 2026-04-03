Bekanntgabe der Referenten für The Battery Show Europe 2026

STUTTGART, Deutschland, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Tech Expo, die führende Veranstaltung für die Batterie- und Elektrofahrzeugbranche, wird vom 9. bis 11. Juni 2026 in der Messe Stuttgart eine beeindruckende Riege von Hauptrednern begrüßen. Die diesjährige Veranstaltung bringt Branchenführer, Innovatoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um sich mit den entscheidenden Herausforderungen und Chancen im europäischen Batterie- und Elektrifizierungssektor auseinanderzusetzen.

Diese renommierten Referenten werden Themen behandeln, die von Batterieinnovationen und Elektrifizierung bis hin zu Nachhaltigkeit und globaler Wettbewerbsfähigkeit reichen. Die Konferenz umfasst zudem strategische Podiumsdiskussionen, Fachvorträge und Gelegenheiten zum Networking, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette zu fördern.

Keynotes zu den Themen Lieferkette, Skalierung und Fahrzeugdaten

Den Auftakt des Bildungsprogramms macht am 9. Juni Jennifer Karle, Policy Officer bei der Europäischen Kommission – GD Grow, mit dem Vortrag “Securing Europe’s Battery Future Through Policy, Financial Support and Industrial Strategy” (Sicherung der Zukunft Europas im Bereich Batterien durch politische Maßnahmen, finanzielle Unterstützung und Industriestrategie). Dieser Vortrag bietet einen klaren und praxisorientierten Überblick darüber, wie die Europäische Kommission die Batterieproduktion durch zentrale Initiativen wie den Net Zero Industry Act und den Industrial Accelerator Act unterstützt, einschließlich neuer „Made in Europe“-Kriterien. Außerdem wird darin der Zusammenhang zwischen Politik und Umsetzung dargelegt und erläutert, wie Finanzierungsmechanismen wie der „Battery Booster“ und der künftige Europäische Fonds für Wettbewerbsfähigkeit darauf ausgelegt sind, Hersteller bei der Expansion in Europa zu unterstützen.

Im Anschluss an diese Keynote folgt „Cost Competitiveness and Europe’s Industrial Scale-Up Challenge“ (Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten und die Herausforderung des industriellen Scale-ups in Europa), eine Podiumsdiskussion, in der untersucht wird, warum die Umsetzung des Scale-ups eine entscheidende Herausforderung für Europa darstellt und warum ein gesamtes Batterie-Ökosystem erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu sein. An der Veranstaltung nehmen führende Vertreter aus der gesamten Wertschöpfungskette teil, darunter Karena Cancilleri, Executive Vice-President Battery Cathode Materials, Umicore AG & Co. KG; Feng (Matt) Shen, Managing Director von CATL Europe, Executive President des Geschäftsbereichs CATL Oversea Car Business bei CATL; sowie Uwe Keller, Head der Batterieentwicklung bei der Mercedes-Benz AG.

Die von Denny Thiemig, Partner bei McKinsey & Company, moderierte Diskussion wird sich damit befassen, wie Energiekosten, die Qualifikation der Belegschaft, die Tiefe der Lieferkette und regulatorische Unsicherheiten das Umsetzungsrisiko während der Anlaufphase verstärken. Außerdem wird untersucht, ob technologische Differenzierung, alternative Anwendungsbereiche und kreislauforientierte Wertschöpfungsketten die Kostenwettbewerbsfähigkeit Europas realistisch verbessern können oder ob tiefgreifendere strukturelle Veränderungen erforderlich sind.

Am folgenden Tag, dem 10. Juni, stehen zwei Keynotes auf dem Programm: „Solid-State Batteries Beyond the Hype: Readiness, Reality and Europe’s Path to Scale“ (Festkörperbatterien jenseits des Hypes: Reife, Realität und Europas Weg zur Serienreife) sowie „Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft’s Vision for Battery Innovation“ (Diversifizierung der Nachfrage über Elektro-Pkw hinaus: Safts Vision für Batterieinnovationen).

Erstere ist eine Podiumsdiskussion mit Jean-Baptiste Behaghel, CEO und Chairman bei Blue Solutions; Vincent Yang, CEO bei Prologium; Sebastian Wolf, COO, PowerCo; Dr. Alex Yu, CTO und Mitbegründer von Factorial Inc. Sie erörtern, was sich verändert hat, welche Herausforderungen die Skalierung noch behindern und wie sich die Festkörpertechnologie in die übergeordneten Mobilitäts-, Industrie- und Politikziele Europas einfügt. Das Gremium wird zudem der Frage nachgehen, ob Festkörpertechnologie die richtige Wahl für die nahe Zukunft ist oder ob alternative chemische Verfahren möglicherweise schneller Wirkung zeigen.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wird Cedric Duclos, CEO von Saft, darauf eingehen, wie Technologien – darunter die Speicherung erneuerbarer Energien und Netzdienstleistungen – vom Verkehrssektor (einschließlich Schienen-, See- und Luftverkehr) bis hin zu kritischen Infrastrukturen das Rückgrat für den modernen Verkehrs- und Kommunikationssektor, die Energiewende, Katastrophenschutzmaßnahmen und die nationale Sicherheit bilden.

Am letzten Tag der Veranstaltung, dem 11. Juni, stehen vier Keynotes auf dem Programm, die sich unter anderem mit Fahrzeugdaten und den Aussichten für den Batteriesektor befassen.

Den Auftakt macht „Europe’s Battery Outlook Beyond 2030“ (Die Aussichten für den europäischen Batteriemarkt nach 2030) – Ilka von Dalwigk, Director General bei ReCharge. Sie skizziert eine mutige Vision für die Batterieindustrie nach 2030. Sie wird untersuchen, wie Europa seine Stärken nutzen kann, um seine Position als weltweit führende Kraft zu festigen und gleichzeitig die industrielle Erneuerung, die Energiesicherheit und den Klimaschutz voranzutreiben.

Als Nächstes folgt „Battery Passport Countdown: Are You Ready for 2027?“ (Countdown zum Batteriepass: Sind Sie bereit für 2027?) – da die Fristen der EU-Batterieverordnung immer näher rücken, läuft der Countdown für die vollständige Umsetzung des Batteriepasses nun offiziell. Während die Branche sich bemüht, die neuen Vorschriften einzuhalten, sehen sich die Führungskräfte mit den komplexen Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit, des Datenmanagements und der Rechenschaftspflicht gegenüber, die sich über globale Wertschöpfungsketten erstrecken. Referent Douglas Johnson-Poensgen, Gründer und CEO, Circulor, wird auf Erfahrungen aus erster Hand aus Partnerschaften mit großen globalen OEMs und Batterieherstellern zurückgreifen, um die tatsächliche Marktreife zu beleuchten, zu untersuchen, was funktioniert (und was nicht), und einen Ausblick darauf zu geben, was die nächsten 8 Monate erfordern werden.

„High Scrap and Low Throughput during Ramp-Up: The ‘Cash-Burn Chasm’“ (Hohe Ausschussquote und geringer Durchsatz während der Anlaufphase: Die „Cash-Burn-Kluft“) mit Tal Sholklapper, CEO von Voltaiq; und François Verkindt, Battery Leader bei Schneider Electric werden aufzeigen, wie führende Batteriehersteller Herausforderungen bei der Gewinnsteigerung angehen, darunter hohe Ausschussquoten und niedrige Produktionsdurchsätze. Auf der Grundlage von Erfahrungen aus erster Hand aus laufenden europäischen Projekten, darunter Kooperationen zwischen Voltaiq und Schneider Electric, wird in dieser Session untersucht, was erfolgreiche Fabriken von denen unterscheidet, die in der „Cash-Burn-Kluft“ feststecken.

Den Abschluss des Keynote-Programms bildet der Vortrag „Using Connected Vehicle Data to Improve EV Safety, Quality and Reliability“ (Nutzung von Daten vernetzter Fahrzeuge zur Verbesserung von Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen), eine gemeinsame Präsentation von Faisal Altaf, Senior Engineering Manager, Batteriemanagementsystem, JLR; und Timothy Engstrom, Managing Director, Elysia. In diesem Vortrag wird untersucht, wie die Integration von Lebenszyklusdaten und vernetzte Überwachungsstrategien die Ansätze in den Bereichen Qualitätssicherung, Sicherheitsüberwachung und Zuverlässigkeitstechnik für Elektrofahrzeuge neu gestalten, während die Flotten weiter wachsen.

„The Battery Show Europe wird eine herausragende Riege von Hauptrednern präsentieren, um Lösungen der nächsten Generation zu finden, strategische Partnerschaften aufzubauen und die Technologien zu meistern, die die Energiewende prägen“, sagt Suzanne Deffree, Group Vice President, Manufacturing by Informa. „Ihr Fachwissen und ihre Erkenntnisse werden wertvolle Einblicke in die Zukunft der Batterietechnologie und der Elektrifizierung liefern und dazu beitragen, Innovation und Nachhaltigkeit in der gesamten Branche voranzutreiben.“

The Battery Show Europe 2026 verspricht, ein wegweisendes Ereignis zu werden, das den Teilnehmern die Werkzeuge und das Wissen an die Hand gibt, um die Branche voranzubringen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich; der Frühbucherrabatt gilt bis zum 10. April.

Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz und nehmen Sie an der Diskussion teil, die die Zukunft der Batterietechnologie prägt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von The Battery Show Europe .

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Fachveranstaltung für fortschrittliche Batterietechnologie und findet gemeinsam mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo statt, der einzigen Messe und Konferenz, die sich ausschließlich mit fortschrittlicher Batterietechnologie sowie Antriebssträngen für Elektro- und Hybridfahrzeuge befasst. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern entdecken und vorführen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Manufacturing organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America sowie The Battery Show India. Informa Markets Engineering plant, im Jahr 2025 The Battery Show South und The Battery Show Asia zu veranstalten. Zu den gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Über Manufacturing by Informa

Das Manufacturing-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Veranstalter von B2B-Veranstaltungen, Verlag und Anbieter digitaler Medien für die weltweit 3 Billionen US-Dollar schwere, fortschrittliche und technologiebasierte Fertigungsindustrie. Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

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