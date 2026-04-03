Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 2 avril 2026

RACHAT D’ACTIONS – 3 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 30 mars au 2 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL



























































969500M98ZMIZYJD5O34



























































30/03/2026 FR0000121204



























































11 068 75,7731 CEUX 30/03/2026 25 032 75,7129 XPAR 30/03/2026 1 594 75,7432 TQEX 30/03/2026 1 737 75,7692 AQEU 31/03/2026 24 775 76,8651 XPAR 31/03/2026 11 179 76,8796 CEUX 31/03/2026 1 745 76,8674 AQEU 31/03/2026 1 575 76,8777 TQEX 01/04/2026 11 335 79,2092 CEUX 01/04/2026 24 371 79,1252 XPAR 01/04/2026 1 828 79,1658 AQEU 01/04/2026 1 576 79,1976 TQEX 02/04/2026 24 469 78,9534 XPAR 02/04/2026 11 404 79,0568 CEUX 02/04/2026 1 578 79,0350 TQEX 02/04/2026 1 863 79,0939 AQEU TOTAL 157 129 77,6846

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contact

Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

Pièce jointe