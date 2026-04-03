Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 2 avril 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

  RACHAT D’ACTIONS – 3 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 30 mars au 2 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		30/03/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		11 06875,7731CEUX
30/03/202625 03275,7129XPAR
30/03/20261 59475,7432TQEX
30/03/20261 73775,7692AQEU
31/03/202624 77576,8651XPAR
31/03/202611 17976,8796CEUX
31/03/20261 74576,8674AQEU
31/03/20261 57576,8777TQEX
01/04/202611 33579,2092CEUX
01/04/202624 37179,1252XPAR
01/04/20261 82879,1658AQEU
01/04/20261 57679,1976TQEX
02/04/202624 46978,9534XPAR
02/04/202611 40479,0568CEUX
02/04/20261 57879,0350TQEX
02/04/20261 86379,0939AQEU
   TOTAL157 12977,6846 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

        

Contact
Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 2 avril 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading