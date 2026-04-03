Dassault Aviation : Nombre d'actions et droits de vote - 31 03 26

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 62 170 196,80 euros
Siège social : 78, quai Marcel Dassault
92210 SAINT-CLOUD
712 042 456 RCS Nanterre
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
Nombre total d’actions composant le capital
Nombre total de droits de vote
|31/03/2026
|77 712 746
Nombre de droits de vote théoriques :
129 926 031
Nombre de droits de vote exerçables :
129 779 833
Pièce jointe