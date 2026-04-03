Valeo - Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions





3 avril, 2026 – Paris, France – Valeo a sollicité l’assistance d’un prestataire de services d’investissement pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025.

Aux termes du contrat conclu le 3 avril 2026 et qui débutera le 7 avril 2026, il est convenu entre les parties que le prestataire de services d’investissement vendra à Valeo qui s’oblige à les acquérir, au plus tard à l’échéance du 20 mai 2026, un nombre maximum de 3 325 000 actions Valeo, dans la limite de 45 millions d’euros. Le cours moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés pendant toute la durée du contrat. Ce cours moyen ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d’achat de 70 euros tel qu’arrêté par l’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025.

Ces actions seront intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en œuvre de tout plan d’actions gratuites et de performance, l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne entreprise et plus généralement toute allocation d’actions au sein du Groupe.





À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

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