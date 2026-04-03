Proposition de nomination à l’Assemblée Générale du 21 mai 2026 : Thierry Fournier candidat administrateur – Nommé censeur avec effet immédiat

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 3 avril 2026 – Le Conseil d’Administration de Nexans a décidé de nommer ce jour Thierry Fournier en qualité de censeur dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu’administrateur à l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026. En qualité de censeur, il assistera aux séances du Conseil d’administration avec un rôle consultatif, et fera ainsi bénéficier le Conseil de son expérience et de son expertise. Le règlement intérieur du Conseil lui est applicable dans toutes ses dispositions.

Thierry Fournier occupe le poste de Directeur Général de Roquette Frères depuis 2025. Avant de rejoindre Roquette Frères, il a exercé les fonctions de Senior Vice President et Directeur Général pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique au sein de Saint-Gobain. Auparavant, il a dirigé la région Amérique latine de Saint-Gobain, après avoir occupé plusieurs postes de direction en Europe et dans la CEI, dont celui de Délégué Général. Il a également dirigé la division Produits de Construction pour la France, le Benelux et l’Afrique du Nord. Thierry Fournier a réalisé l’essentiel de sa carrière à l’international, notamment en Russie et en Amérique latine.

Il est diplômé de École Polytechnique et de École des Ponts et Chaussées.

Il apporte une expertise reconnue en management international, transformation d’organisations, fusions-acquisitions et gestion de grands périmètres industriels.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone. Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être. Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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