BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Mars 2026

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Mars 2026

Clichy, France – 03 avril 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de Mars 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 03/03/2026 5 000 52,5000 262 500,00 03/03/2026 2 179 52,6930 114 818,05 03/03/2026 10 936 52,6930 576 250,65 04/03/2026 3 411 52,6398 179 554,20 06/03/2026 278 54,0000 15 012,00 09/03/2026 12 515 53,2291 666 162,19 10/03/2026 2 058 53,9986 111 129,12 11/03/2026 7 909 53,9611 426 778,34 12/03/2026 6 165 53,9566 332 642,44 16/03/2026 6 734 53,9170 363 077,20 17/03/2026 6 683 53,7643 359 306,88 17/03/2026 3 317 53,7643 178 336,22 18/03/2026 7 640 52,9334 404 411,18 18/03/2026 139 52,9334 7 357,74 19/03/2026 46 553 51,9000 2 416 100,70 31/03/2026 45 519 53,7000 2 444 370,30 TOTAL 167 036 53,0293 8 857 807,20

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

Directrice de la Communication Groupe

+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com









Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

Pièce jointe