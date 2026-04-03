BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Mars 2026

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  Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Mars 2026

 Clichy, France – 03 avril 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Société BIC déclare au mois de Mars 2026 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance duNombre de titres achetésPrix moyen
pondéré en €		Montant en €
03/03/20265 00052,5000262 500,00
03/03/20262 17952,6930114 818,05
03/03/202610 93652,6930576 250,65
04/03/20263 41152,6398179 554,20
06/03/202627854,000015 012,00
09/03/202612 51553,2291666 162,19
10/03/20262 05853,9986111 129,12
11/03/20267 90953,9611426 778,34
12/03/20266 16553,9566332 642,44
16/03/20266 73453,9170363 077,20
17/03/20266 68353,7643359 306,88
17/03/20263 31753,7643178 336,22
18/03/20267 64052,9334404 411,18
18/03/202613952,93347 357,74
19/03/202646 55351,90002 416 100,70
31/03/202645 51953,70002 444 370,30
TOTAL167 03653,02938 857 807,20

Contacts

Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com

 

Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com

 

 

 		Apolline Celeyron
Directrice de la Communication Groupe
+33 6 13 63 44 43
apolline.celeyron@bicworld.com
  

 

Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr

 

Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 202628 avril 2026
Assemblée Générale20 mai 2026
Résultats du 1er semestre 202629 juillet 2026
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 202628 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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