Mohawk Industries, Inc. stellt Ergebnisse für das erste Quartal in einer Webkonferenz vor

CALHOUN, Georgia, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 von Mohawk Industries (NYSE: MHK) am Donnerstag, dem 30. April 2026, laden wir Sie ein, an der Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, dem 1. Mai 2026, um 11:00 Uhr ET live übertragen wird.

Was: Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 von Mohawk Industries Wann: 1. Mai 2026 11:00 Uhr (Eastern Time) Wo: https://www.mohawkind.com Wählen Sie die Registerkarte „Investoren“ aus Wie: Live über das Internet – Melden Sie sich unter ir.mohawkind.com/investor-overview an Melden Sie sich unter https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe für die Telefonkonferenz an Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada) Wählen Sie +1-412-317-1843 (International)

Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung bis zum 29. Mai 2026 zur Verfügung. Sie können diese abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) wählen und den Aufzeichnungszugangscode 7435080 eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Rubrik „Investoren“ auf mohawkind.com zur Verfügung.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Nick Manthey, Chief Financial Officer

706-624-2288