Egg Medical bringt EggNest™ Complete Flex auf den Markt: Schutz ohne Schürzen, ohne Bauarbeiten, Ausfallzeiten oder Betriebsunterbrechungen

MINNEAPOLIS, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical gibt die Markteinführung von EggNest™ Complete Flex bekannt, einer bahnbrechenden Innovation im Strahlenschutz, die es medizinischem Fachpersonal ermöglicht, sicher ohne Bleischürze oder mit ultraleichten Bleischürzen zu arbeiten – ohne dass bauliche Maßnahmen, strukturelle Änderungen oder Unterbrechungen des Betriebs erforderlich sind.

Die erste live durchgeführte Operation mit Complete Flex wird von Dr. Jasvindar Singh am Mittwoch, 8. April, um 9:35 Uhr CST im Barnes-Jewish Hospital im Rahmen der ARCH 2026 Tagung durchgeführt.

„Wir freuen uns, diese neuartige Technologie als Erste in einem Live-Einsatz zu nutzen, und sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, Lösungen einzuführen, die alle schützen“, so Dr. Jasvindar Singh, Leiter der Abteilung für interventionelle und strukturelle Kardiologie am Barnes-Jewish Hospital und Vorsitzender des ARCH-Konsortiums.

„ARCH setzt seine Innovationsarbeit fort und bleibt auf dem neuesten Stand der Technik“, so Dr. George Chrysant, Kursleiter von ARCH und Chief Medical Officer bei Integris Cardiovascular Physicians. „Ich benutze das EggNest Complete seit einem Jahr und bin überzeugt, dass Geräte für erweiterten Strahlenschutz (ERPDs) keine Option mehr sein sollten, wenn es um das Wohlergehen des Teams geht.“

Im Gegensatz zu anderen an der Decke montierten Strahlenschutzsystemen, die umfangreiche Bauarbeiten und eine lange Ausfallzeit des Raums erfordern, setzt EggNest Complete Flex neue Maßstäbe im Strahlenschutz:

Ohne Bauarbeiten: Keine baulichen Veränderungen, keine Genehmigungs- oder Installationsverzögerungen.

Keine Ausfallzeiten: Die Labore bleiben während der Installation in Betrieb, wodurch potenzielle Einnahmen in Millionenhöhe gesichert sind.

Kosteneinsparung: Vermeidet Renovierungskosten, die bei anderen integrierten Abschirmungslösungen anfallen.

Arztfreundlich: Ermöglicht Arbeitsabläufe ohne Strahlenschutzschürze oder die Verwendung ultraleichter Bleischutzplatten, wodurch die Belastung der Gelenke und das Risiko langfristiger Verletzungen verringert werden.

„Die Gesundheitssysteme waren gezwungen, sich zwischen der Sicherheit des medizinischen Personals, Betriebsstörungen und erheblichen Investitionen zu entscheiden“, so Gavin Philipps, Chief Commercial Officer bei Egg Medical. „Jetzt können Krankenhäuser ihr Personal schützen, ohne Räume für mehrere Tage sperren oder hohe Summen für Umbauarbeiten ausgeben zu müssen.“

Das Gesundheitswesen steht unter zunehmendem Druck, die Mitarbeiterbindung zu verbessern, Arbeitsrisiken zu verringern und den Durchsatz bei den Behandlungen aufrechtzuerhalten. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift JSCAI erschienenen Veröffentlichung, die von mehreren medizinischen Fachgesellschaften unterstützt wurde, wurde eine breitere Einführung von ERPDs gefordert, um diese Probleme anzugehen¹. Die Einführung schreitet zügig voran; die Lösung ist derzeit in fünfzehn Labors im ganzen Land installiert, und bis zum Ende des zweiten Quartals sollen weitere achtzig Labors hinzukommen.

Salavitabar A, Vora A, Altschul D ...

ALARA+: Gipfeltreffen zu Strahlen- und orthopädischen Risiken in Fluoroskopielaboren. Fachzeitschrift der Gesellschaft für kardiovaskuläre Angiographie und Interventionen, 2026; 0





Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f028e0-82c4-433b-a70a-84b9ad7c33c6