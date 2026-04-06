Egg Medical présente EggNest™ Complete Flex : une protection sans tablier, sans travaux, sans interruption de service ni perturbation

MINNEAPOLIS, 06 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical annonce le lancement d’EggNest™ Complete Flex, une avancée révolutionnaire en matière de protection contre les radiations qui permet aux cliniciens de travailler en toute sécurité sans tablier ou avec des tabliers en plomb ultralégers, sans nécessiter de travaux, de modifications structurelles ni d’interruption des procédures.

Le premier cas en direct utilisant Complete Flex sera réalisé par le Dr Jasvindar Singh au Barnes-Jewish Hospital le mercredi 8 avril à 9 h 35 CST, dans le cadre du congrès ARCH 2026.

« Nous sommes ravis d’être les premiers à utiliser cette technologie innovante dans un cas en direct et estimons essentiel d’adopter des solutions qui protègent tout le monde », a déclaré le Dr Jasvindar Singh, chef de section de cardiologie interventionnelle et structurelle au Barnes-Jewish Hospital et président du consortium ARCH.

« ARCH continue d’innover et reste à la pointe des nouvelles technologies », a affirmé le Dr George Chrysant, directeur du programme ARCH et directeur médical d’Integris Cardiovascular Physicians. « J’utilise EggNest Complete depuis un an et je suis convaincu que les dispositifs de protection radiologique améliorée (ERPD) ne devraient plus être optionnels lorsque la sécurité des équipes est en jeu. »

Contrairement aux autres systèmes de protection radiologique fixés au plafond, qui nécessitent d’importants travaux et des interruptions d’activité, EggNest Complete Flex établit une nouvelle norme en matière de protection contre les rayonnements :

Sans travaux : pas de modification structurelle, de permis ni de délai d’installation.

Zéro interruption : les salles restent opérationnelles pendant l’installation, préservant des millions en revenus potentiels.

Réduction des coûts : évite les dépenses de rénovation associées aux solutions intégrées traditionnelles.

Conçu pour les cliniciens : permet de travailler sans tablier ou avec du plomb ultraléger, réduisant les contraintes orthopédiques et les risques de blessures à long terme.

« Les systèmes de santé ont été contraints de choisir entre la sécurité des cliniciens, la perturbation des activités et des investissements en capital importants », a souligné Gavin Philipps, directeur commercial d’Egg Medical. « Désormais, les hôpitaux peuvent protéger leurs équipes sans fermer les salles pendant plusieurs jours ni engager des centaines de milliers de dollars en travaux. »

Les systèmes de santé sont de plus en plus sous pression pour améliorer la fidélisation du personnel, réduire les risques professionnels et maintenir le volume des procédures. Une publication récente dans le JSCAI, soutenue par plusieurs sociétés médicales, appelle à une adoption plus large des ERPD pour répondre à ces enjeux¹. L’adoption s’accélère : la solution est actuellement installée dans quinze laboratoires à l’échelle nationale, et quatre-vingts installations supplémentaires sont prévues d’ici la fin du deuxième trimestre.

Salavitabar A, Vora A, Altschul D ...

ALARA+: Summit on Radiation and Orthopedic Risks in Fluoroscopic Laboratories (ALARA+ : sommet sur les risques radiologiques et orthopédiques dans les laboratoires de fluoroscopie). Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, 2026 ; 0





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