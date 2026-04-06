Air Canada ensoleillera la grisaille de l’hiver prochain! Nouveaux vols pour les îles Canaries et encore plus de destinations vacances au départ des plaques tournantes canadiennes d’un océan à l’autre

Nouveaux vols au départ de Montréal et de Toronto à destination de Tenerife, les seules liaisons sans escale qui relient l’Amérique du Nord aux îles Canaries

Nouvelles dessertes de Roatán*, Saint-Domingue, Mérida* et Mazatlán*

Expansion notable dans les marchés soleil au départ de la côte ouest, et ajout de liaisons pour l’Amérique centrale, les Caraïbes et le Mexique au départ du Canada

Offre élargie d’hôtels et de croisières proposée par Vacances Air Canada





MONTRÉAL, 06 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui l’ajout de plusieurs nouvelles destinations vacances à son réseau mondial pour l’hiver 2026-2027, dont les seuls vols sans escale entre l’Amérique du Nord et Tenerife, aux îles Canaries. La société aérienne a également ajouté à son réseau hivernal Roatán*, Saint-Domingue, Mérida* et Mazatlán*, ainsi que plusieurs nouveaux vols sans escale pour des destinations prisées des Caraïbes et du Mexique. On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com, et des forfaits vacances seront offerts à la vente à vacancesaircanada.com.

« Nous consolidons encore davantage le réseau mondial d’Air Canada, l’un des plus étendus au départ du continent nord-américain, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. L’ajout de Tenerife, aux îles Canaries, témoigne de notre ambition continue d’offrir à nos clients et aux membres Aéroplan une gamme exceptionnelle et variée de destinations uniques desservies par Air Canada. Grâce aux capacités de nouvelle génération de nos futurs appareils A321XLR d’Airbus, les voyageurs empruntant les seules liaisons sans escale au départ de l’Amérique du Nord disposent désormais d’options pratiques pour se rendre sur l’île, réputée pour ses paysages volcaniques époustouflants, son large éventail d’activités incontournables et son climat chaud toute l’année.

« Air Canada étend également ses vols pour l’Amérique latine au départ de Vancouver, grâce à une flotte d’appareils A220 d’Airbus et à des bases d’Air Canada Rouge plus étoffées, qui permettent désormais d’offrir des liaisons sans escale très demandées pour le Costa Rica et le Mexique, dont Mazatlán, une nouvelle destination mexicaine. Nous ajoutons par ailleurs Roatán, Saint-Domingue et Mérida à notre réseau mondial, tout en proposant de nouvelles options de destinations loisirs attrayantes à nos clients d’Edmonton, de Winnipeg, de Québec et d’Halifax. Air Canada continue de renforcer son réseau de premier plan et relie avec fierté le Canada au monde, grâce aux nouveaux services que nous avons déjà annoncés pour Sapporo et Quito et à nos nouvelles options loisirs au départ de Calgary à destination du Mexique », a conclu M. Galardo.

« L’arrivée d’Air Canada avec son offre de vols sans escale au départ de Toronto et de Montréal donnera un élan stratégique à Tenerife, consolidant sa position de destination de premier plan mondiale et nous rapprochant d’une clientèle à forte valeur pour l’île, a déclaré Dimple Melwani, directrice générale de l’office de tourisme de Tenerife. Ces services d’Air Canada nous offrent l’occasion de stimuler la promotion de Tenerife sur ces marchés où la demande est en pleine croissance, non seulement comme destination vacances, mais aussi comme plaque tournante mondiale dans des secteurs stratégiques, tels que le tourisme d’affaires, les industries audiovisuelles et culturelles, ainsi que le tourisme de croisière à escales multiples.

« L’île s’efforce depuis plusieurs années d’améliorer son positionnement sur ces marchés, où l’intérêt pour Tenerife ne cesse de croître, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ces liaisons sans escale nous permettent de consolider la position de Tenerife en tant que ville-porte pour l’Europe auprès des voyageurs nord-américains, tout en donnant plus de visibilité à notre offre culturelle, gastronomique et de loisirs sur les marchés prioritaires de tourisme émetteur, conformément à notre feuille de route actuelle. Nous sommes convaincus que ces services accroîtront la visibilité de Tenerife comme destination importante, pouvant faire concurrence à d’autres options internationales », a conclu Mme Melwani.

Les vols d’Air Canada à destination de Tenerife seront assurés par le tout nouvel appareil A321XLR d’Airbus exploité par le transporteur, équipé de fauteuils entièrement inclinables dans la cabine Classe affaires, ce qui permettra aux passagers de vivre l’expérience qu’offre un gros-porteur à bord d’un biréacteur monocouloir. L’A321XLR d’Airbus, qui compte 182 places – soit 14 en classe Signature Air Canada et 168 en classe économique – marque le début d’une ère nouvelle en matière d’aménagement des cabines d’Air Canada grâce à la mise en place d’une nouvelle norme de conception pour rehausser l’expérience à bord.

Vols Montréal–Tenerife**

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Saison AC956 Montréal (YUL) Tenerife (TFS) 21:00 09:00 (+1 jour) Sam. 31 oct. 2026 au 24 avr. 2027 AC957 Tenerife (TFS) Montréal (YUL) 10:55 14:10 Dim. 1er nov. 2026 au 25 avr. 2027

Vols Toronto–Tenerife**

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Saison AC954 Toronto (YYZ) Tenerife (TFS) 20:35 09:00 (+1 jour) Jeu., dim. 25 oct. 2026 au 29 avr. 2027 AC955 Tenerife (TFS) Toronto (YYZ) 10:55 14:50 Lun., ven. 26 oct. 2026 au 30 avr. 2027

Nouvelles destinations

Destination Origine Jours d’exploitation Saison** Roatán (RTB)*, Honduras Montréal (YUL) Sam. 12 déc. 2026 au 10 avr. 2027 Roatán (RTB)*, Honduras Toronto (YYZ) Dim. 13 déc. 2026 au 11 avr. 2027 Saint-Domingue (SDQ), République dominicaine Montréal (YUL) Mer.-jeu., dim.-lun. 10 déc. 2026 au 18 avr. 2027 Mérida (MID)*, Mexique Toronto (YYZ) Lun., sam. 21 nov. 2026 au 17 avr. 2027 Mazatlán (MZT)*, Mexique Vancouver (YVR) Mar., ven. 15 déc. 2026 au 9 avr. 2027



Nouveaux vols sans escale

Origine Destination Jours d’exploitation Saison** Vancouver (YVR) Liberia (LIR), Costa Rica Mer.-jeu., dim.-lun. 13 déc. 2026 au 12 avr. 2027 Vancouver (YVR) Monterrey (MTY), Mexique Mar., jeu., sam. 3 déc. 2026 au 24 avr. 2027 Vancouver (YVR) Puerto Escondido (PXM), Mexique Lun.-mar., ven.-sam. 7 déc. 2026 au 10 avr. 2027 Montréal (YUL) Aruba (AUA) Dim. 6 déc. 2026 au 4 avr. 2027 Calgary (YYC) Cancún (CUN), Mexique Lun., mer., ven., dim. 11 déc. 2026 au 11 avr. 2027 Calgary (YYC) Puerto Vallarta (PVR), Mexique Mar., jeu., sam. 10 déc. 2026 au 10 avr. 2027 Edmonton (YEG) Montego Bay (MBJ), Jamaïque Lun.-dim. 7 déc. 2026 au 4 avr. 2027 Winnipeg (YWG) Montego Bay (MBJ), Jamaïque Dim.-lun. 7 déc. 2026 au 5 avr. 2027 Winnipeg (YWG) Punta Cana (PUJ), République dominicaine Jeu. 3 déc. 2026 au 8 avr. 2027 Québec (YQB) Pointe-à-Pitre (PTP), Guadeloupe Jeu. 17 déc. 2026 au 8 avr. 2027 Halifax (YHZ) Bridgetown (BGI), Barbade Jeu. 17 déc. 2026 au 1er avr. 2027

* Sous réserve des approbations gouvernementales.

** Les horaires peuvent être modifiés.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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