Bureau Veritas acquiert Lotusworks, renforce sa position dans les centres de données et se déploie dans les semi‑conducteurs, créant une nouvelle plateforme de croissance d’environ 300M€

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie – 6 avril 2026

Bureau Veritas acquiert Lotusworks, renforce sa position dans les centres de données et se déploie dans les semi‑conducteurs, créant une nouvelle plateforme de croissance d’environ 300 M€

Bureau Veritas , un leader mondial des services de Test, Inspection et Certification (TIC), annonce avoir signé un accord pour acquérir Lotusworks, un leader mondial dans la mise en service d’actifs critiques (« mission‑critical ») ainsi que dans l’assurance et le contrôle qualité. Cette initiative stratégique positionnera de manière unique la ligne de produits Bâtiment & Infrastructures pour tirer parti des investissements stimulés par l’IA.

Basé en Irlande, Lotusworks est un acteur de premier plan spécialisé dans la mise en service, l’assurance et le contrôle qualité, la calibration, la maintenance et la gestion de projets de construction dédiés aux infrastructures critiques des fabricants de semi‑conducteurs et des opérateurs de centres de données. L’entreprise opère aux États‑Unis et en Europe et emploie 750 personnes, dont des experts hautement qualifiés, servant une clientèle mondiale diversifiée de grands groupes, incluant des hyperscalers et des fabricants de semi‑conducteurs. L’activité de Lotusworks s’appuie sur des contrats-cadres de long terme, un carnet de commandes pluriannuel solide, et des services techniques récurrents opérés dans des environnements nécessitant une expertise de classe mondiale et une exécution rigoureuse. Pour l’année civile 2025, la société a réalisé 131 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’acquisition renforcera le profil de croissance organique de Bureau Veritas et sera relutive à la marge opérationnelle ajustée du Groupe.

Cette acquisition constitue une étape clé dans la mise en œuvre du plan LEAP | 28, renforçant le leadership du Groupe dans le secteur Bâtiment & Infrastructures. Combinée aux activités existantes de Bureau Veritas dans les centres de données, elle crée une nouvelle plateforme dédiée aux actifs critiques (« mission‑critical »), unique dans l’industrie du TIC. Bureau Veritas devient ainsi un leader sur les marchés à forte croissance et techniquement complexes des centres de données et de la fabrication de semi‑conducteurs. Une fois l’opération finalisée, cette plateforme représentera environ 15 % de la division Bâtiment & Infrastructures.

« L’acquisition de Lotusworks constitue une étape majeure pour Bureau Veritas », déclare Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas. « L’entreprise apporte des capacités techniques exceptionnelles, des relations clients de longue date, et une forte présence sur les marchés stratégiques des data centers et de la fabrication de semi‑conducteurs. En combinant l’exécution rigoureuse, l’expertise et le réseau mondial de Bureau Veritas avec le savoir‑faire technique de Lotusworks, nous créons une plateforme unique de mise en service, validation et assurance technique pour les actifs critiques. Cette opération intervient dans un contexte marqué par l’expansion de l’IA, qui stimule un nouveau cycle d’investissements majeurs dans la fabrication de semi‑conducteurs et le développement d’infrastructures digitales.

Cette acquisition est pleinement alignée avec les priorités de notre portefeuille dans le cadre de LEAP | 28. Elle contribuera à notre objectif de doubler la rotation du portefeuille dans les 12 prochains mois, par rapport au niveau d’environ 10 % atteint depuis le lancement du plan. Cette opération accélère notre pivot vers des activités à plus forte croissance et à meilleure marge.

Je suis très heureuse d’accueillir tous les collaborateurs de Lotusworks au sein de la famille Bureau Veritas. »

L’opération, représentant une valeur d’entreprise de 375 millions d’euros, sera financée au moyen de lignes de crédit existantes et récemment négociées. L’acquisition reflète un multiple EV/EBITA 2026e de 15x. L’accord prévoit un mécanisme d’earn‑out en cas de performances supérieures au business plan.

À l’issue de la transaction, l’endettement net de Bureau Veritas devrait rester dans la fourchette de levier comprise entre 1x et 2x, conformément au plan LEAP | 28. L’opération devrait être légèrement relutive sur les résultats dès cette année.

La transaction devrait être finalisée d’ici l’été 2026, sous réserve des approbations réglementaires usuelles.

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À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

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