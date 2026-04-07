Bitget intègre la crypto aux dépenses du quotidien avec le lancement de la Bitget Card en Asie-Pacifique

VICTORIA, Seychelles, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, en partenariat avec Visa et DCS, a lancé la Bitget Card sur certains marchés de la région Asie-Pacifique (APAC) étendant ainsi l’utilisation des cryptomonnaies au-delà des bourses pour les intégrer aux dépenses quotidiennes. Cette initiative marque une nouvelle étape vers une expérience financière plus unifiée, où les actifs numériques s’intègrent discrètement dans le quotidien.

Le déploiement initial propose une carte virtuelle Bitget aux utilisateurs de la région APAC, tandis qu’une carte physique sera introduite dans les mois à venir. Émise en collaboration avec DCS et reposant sur le réseau mondial de paiement de Visa, la Bitget Card permet aux utilisateurs de convertir leurs cryptomonnaies en monnaie fiduciaire pour effectuer des paiements courants auprès des commerçants de la région APAC. Les transactions sont traitées instantanément et se déroulent comme des paiements par carte classiques, éliminant les frictions habituellement liées à la conversion ou au retrait des crypto-actifs. La crypto fonctionne en arrière-plan, tandis que les utilisateurs paient via des circuits de paiement familiers, favorisant une adoption fluide au quotidien.

« Les partenariats au sein de l’écosystème sont essentiels pour intégrer les actifs numériques aux paiements quotidiens », a déclaré Joan Han, directrice des opérations de DCS et DeCard. « En combinant l’écosystème de Bitget, l’infrastructure d’émission de DCS et le réseau d’acceptation mondial de Visa, la Bitget Card permet aux utilisateurs de passer facilement de leurs avoirs en crypto à des dépenses quotidiennes via une expérience de carte familière. »

Pour accompagner ce lancement, la Bitget Card propose l’un des programmes de récompenses les plus compétitifs de la région, avec jusqu’à 20 % de cashback sur les dépenses éligibles, plafonné à 800 dollars. Des frais de change réduits renforcent également son attractivité pour les utilisateurs mobiles à l’international, qui attendent des solutions de paiement efficaces au-delà des frontières.

« Pour que la crypto devienne véritablement grand public, elle ne doit pas demander aux utilisateurs d’y penser en permanence », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Elle doit fonctionner discrètement en arrière-plan pendant que les gens vaquent à leurs occupations. La Bitget Card illustre cette évolution, où la crypto devient une infrastructure, et non une contrainte. »

Ce lancement s’inscrit dans le modèle Universal Exchange de Bitget, qui regroupe crypto-actifs, produits dérivés et actifs traditionnels tokenisés au sein d’un même écosystème. En étendant ce modèle aux paiements via des partenariats avec Visa et DCS, Bitget réduit l’écart entre les actifs numériques et le commerce réel, permettant aux utilisateurs de passer facilement des marchés financiers aux dépenses quotidiennes sans changer d’environnement.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires figurent des avantages renforcés pour les membres VIP, notamment des remises plus élevées et l’émission gratuite de la carte physique dès qu’elle sera disponible.

« À mesure que les actifs numériques se démocratisent, les consommateurs attendent des moyens simples et fiables d’utiliser cette valeur au quotidien », a souligné Adeline Kim, directrice pays pour Singapour et Brunei chez Visa. « La Bitget Card illustre l’évolution des paiements : elle assure une transition fluide des actifs numériques vers les dépenses courantes via une carte Visa familière, à grande échelle et au-delà des frontières. »

À l’avenir, Bitget prévoit d’enrichir la Bitget Card avec des designs physiques premium, des retraits aux distributeurs sans frais jusqu’à 100 dollars par mois, ainsi qu’un accès à un réseau mondial de salons d’aéroport, renforçant son positionnement comme outil de paiement lifestyle sur le long terme.

Alors que les systèmes financiers continuent de converger, la frontière entre crypto et finance traditionnelle devient de moins en moins visible pour les consommateurs. Avec la Bitget Card, les actifs numériques s’intègrent naturellement dans les paiements du quotidien, permettant aux utilisateurs de dépenser, voyager et opérer à l’échelle mondiale via une expérience de carte familière.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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