Ecully, le 7 avril 2026 – 8h00





SPINEWAY

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 2 avril 2026

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) des actionnaires de Spineway s'est tenue sur première convocation ce jeudi 2 avril 2026 à 10 heures au siège social de la société, 7 allée Moulin Berger à Ecully (69).

Les actionnaires défaillants ont été représentés par la SELARL TULIER POLGE ALIREZAI, en qualité de mandataire ad hoc nommé par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 24 février 2026. Ainsi, le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance était de 35 544 391 actions et 100% des droits de vote. Le quorum étant atteint, l’Assemblée a pu se tenir et délibérer normalement.

Toutes les résolutions présentées lors de cette Assemblée Générale Mixte ont été approuvées, à l’exception de la résolution n° 17 sur recommandation du Conseil d’administration.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, a déclaré : « Je remercie l’ensemble des actionnaires pour leur participation et leur soutien, qui valident nos ambitions et confirment la confiance dans la stratégie de croissance du Groupe. »

Les informations relatives à l’Assemblée Mixte sont disponibles sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Informations réglementées » :

https://spineway.com/fr/regulated-info

Prochain RDV :

30 avril 2026 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

A propos de Spineway

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 60 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

Spineway est éligible au PEA-PME

Marché de cotation : Euronext Growth Paris

ISIN : FR001400N2P2

Mnémonique : ALSPW

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Contacts :

Spineway

Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0806 70 60 60

Aelium

Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.





Pièce jointe