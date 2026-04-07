Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

07. Apr 2026 / 08:39 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name RENK Group AG
Straße und Hausnummer Gögginger Strasse 73
Postleitzahl 86159
Ort Augsburg
LEI 894500H8CNSZ53EI6K63

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name Sitz Staat
Wellington Management Group LLP Boston US

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name
N/A

5. Datum der Schwellenberührung

27.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Neu 5,08% 0,01% 5,09% 100.000.000
Letzte Mitteilung 3,01% 0,01% 3,02% -

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %
direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG)
DE000RENK730 0 5.075.879 0,00% 5,08%
Summe 5.075.879 5,08%

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 0 0,00%

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Swap 20/05/2033 20/05/2033 Cash settlement 9.425 0,01%
Equity Swap 05/05/2028 05/05/2028 Cash settlement 1.009 0%
Equity Swap 15/05/2033 15/05/2033 Cash settlement 844 0%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 11.278 0,01%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Name Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Wellington Management Group LLP
Wellington Trust Company, NA
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Investment Advisors Holdings LLP
Wellington Management Global Holdings, Ltd.
Wellington Management International Ltd.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Investment Advisors Holdings LLP
Wellington Management Company LLP
Wellington Global Multi-Strategy Fund
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Management Funds Inc.
Wellington Management Funds LLC
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Management Funds Inc.
Wellington Luxembourg S.à r.l.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Management Funds Inc.
Wellington Funds (US) LLC
Wellington Compound Growth, L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Wellington Master Emerging Alternatives Fund (Cayman) L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Global Research Equity Extended Fund (Cayman), L.P.
-
Wellington Management Group LLP
Wellington Group Holdings LLP
Wellington Management Funds Holdings LLP
Wellington Alternative Investments LLC
Global Research Equity Extended Fund, L.P.

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

10. Sonstige Informationen

Datum

02.04.2026

Ende der Mitteilung

