Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Ansvarlig Defensiv
|DK0061671013
|NBIAD
|Ansvarlig Moderat
|DK0061671286
|NBIAM
|Ansvarlig Offensiv
|DK0061671369
|NBIAO
|Defensiv KL
|DK0016188733
|NBIDEKL
|Moderat KL
|DK0016188816
|NBIMOKL
|Offensiv KL
|DK0060441749
|NBIOFKL
Eventuelle spøgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted