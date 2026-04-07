Le marché immobilier québécois se démarque, mais l’accessibilité reste un défi de taille

MONTRÉAL, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que plusieurs grands marchés canadiens ralentissent, le Québec fait figure d’exception. Les prix continuent de croître et les propriétés se transigent rapidement, mais derrière cette vigueur se cache une réalité qui préoccupe de plus en plus de ménages, selon un récent sondage effectué par CPA Canada.

« Le Québec évolue à contre-courant du reste du pays, souligne David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. La demande reste forte et soutenue, ce qui maintient une pression constante sur les prix, particulièrement dans les grands centres urbains. »

Cela dit, si devenir propriétaire demeure au cœur du rêve canadien – 90 % des Canadiens sont propriétaires ou aspirent à le devenir –, cette aspiration se heurte de plus en plus à la réalité.

En 2026, 46 % des Canadiens estiment qu’il est plus difficile de devenir propriétaire qu’avant, un sentiment qui transcende les générations. Un répondant sur quatre juge les prix carrément exagérés. « Cette perception d’inaccessibilité est encore plus forte au Québec, où le marché est plus actif. La hausse des prix dépasse la croissance des revenus pour une proportion importante des ménages », précise l’économiste.

Le décalage entre l’offre et les besoins réels aggrave la situation. Environ la moitié des non-propriétaires souhaitent acquérir une maison unifamiliale ou une maison de ville, or ce type d’habitation ne représente qu’environ le tiers des nouvelles constructions. À l’inverse, seulement 15 % recherchent un condo, et moins d’un Canadien sur dix y voit une porte d’entrée rentable vers la propriété.

Du côté de l’offre, peu de signes de détente : seulement 20 % des 55 ans et plus envisagent de réduire la taille de leur habitation, ce qui maintient la pression sur un parc immobilier déjà limité.

« Le parcours vers la propriété dépend de plus en plus de facteurs qui vont bien au-delà du revenu individuel, affirme David-Alexandre Brassard. Près de 60 % des propriétaires actuels ont reçu une aide financière pour leur premier achat, et pour un tiers d’entre eux, ce soutien dépassait 50 000 $. Sans ces leviers, entrer sur le marché devient considérablement plus difficile, surtout pour les jeunes. »

Pour planifier une entrevue avec David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada, veuillez contacter media@cpacanada.ca.

Méthodologie du sondage

Le sondage omnibus 2026 sur le marché de l’habitation a été réalisé en ligne par Léger du 20 au 22 mars 2026, auprès de 1 525 Canadiens âgés de 18 ans et plus, sélectionnés de façon aléatoire.