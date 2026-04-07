Esker s’associe avec EcoVadis pour intégrer la performance RSE dans l'évaluation des fournisseurs

Lyon, France – le 07 avril 2026 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce aujourd'hui l'intégration d'EcoVadis, référence mondiale en matière d'évaluation de la durabilité des chaînes d’approvisionnement, dans sa solution de gestion des fournisseurs. Cette collaboration stratégique permet aux entreprises d’exploiter directement les performances RSE afin de mieux piloter les risques et les décisions d’achats.

Dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement mondiales font l’objet d’une surveillance accrue, les entreprises font face à une pression croissante pour garantir des pratiques éthiques et durables. Grâce à l’intégration des notations EcoVadis directement dans la solution Esker Supplier Management, elles accèdent, depuis une plateforme unique, à des données fiables et actualisées sur les performances environnementales, sociales et éthiques de leurs fournisseurs, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des risques opérationnels et financiers.

Avec cette intégration, les entreprises peuvent ainsi :

Accélérer l’intégration des fournisseurs : accéder automatiquement aux scores EcoVadis dès le processus d’intégration pour des décisions plus rapides et mieux priorisées.

: accéder automatiquement aux scores EcoVadis dès le processus d’intégration pour des décisions plus rapides et mieux priorisées. Renforcer la maîtrise des risques : identifier et anticiper les risques RSE tout au long de la Supply Chain.

: identifier et anticiper les risques RSE tout au long de la Supply Chain. Soutenir la conformité et les engagements RSE : s’appuyer sur des données fiables, vérifiées par des tiers, pour répondre aux exigences réglementaires.

: s’appuyer sur des données fiables, vérifiées par des tiers, pour répondre aux exigences réglementaires. Dynamiser l’engagement fournisseurs : encourager l’amélioration continue via un partage transparent des performances.

: encourager l’amélioration continue via un partage transparent des performances. Industrialiser la prise de décision : intégrer automatiquement les scores RSE dans les workflows achats pour orienter les choix de sourcing.

« Cette intégration marque une avancée majeure pour les équipes achats souhaitant concilier performance opérationnelle et objectifs de durabilité. Nous permettons désormais de transformer la donnée RSE en décisions opérationnelles directement intégrées aux processus achats, au service d’un pilotage plus global des risques fournisseurs. » Catherine Dupuy-Holdich, Senior Product Manager chez Esker

« Ce partenariat avec Esker constitue une étape clé dans notre mission visant à rendre les chaînes d’approvisionnement plus transparentes, résilientes et durables. L’intégration au cœur de la plateforme Esker permet de diffuser largement nos notations dans les processus opérationnels des équipes achats et d’accélérer la gestion proactive des risques RSE. » Annette Gevaert, SVP Alliances & Strategic Partnerships chez EcoVadis



L’intégration d’EcoVadis est désormais disponible pour l’ensemble des clients d’Esker Supplier Management dans le monde.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est une entreprise à mission, qui place l’intelligence durable au cœur de chaque décision d’affaires à l’échelle mondiale. En 2024, EcoVadis a acquis Ulula, une plateforme de référence permettant aux travailleurs de faire entendre leur voix, renforçant ainsi ses capacités à soutenir le devoir de vigilance en matière de droits humains. Grâce à ses évaluations fiables et exploitables, EcoVadis aide les entreprises de toutes tailles à se conformer aux réglementations ESG, à réduire leurs émissions de GES et à améliorer la durabilité de leur activité ainsi que de leur chaîne de valeur dans 250 secteurs et 185 pays. Parmi elles, des leaders tels que Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF ou encore JPMorgan. Plus de 175 000 entreprises utilisent ses outils d’évaluation, de gestion des risques et du carbone, ainsi que sa plateforme e-learning, pour accélérer leur transition vers la résilience, la croissance durable et un impact positif dans le monde. En savoir plus sur : ecovadis.com/fr, X or LinkedIn.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Dans le cadre de la facturation électronique en France, Esker est immatriculée Plateforme Agréée (PA) par la DGFiP.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue

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