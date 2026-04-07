La vente directe de composants solaires progresse en Europe: solago s’étend aux Pays-Bas et à la Belgique

Depuis 2022, l’entreprise connaît un fort développement grâce à un concept encore peu répandu à l’époque: la vente en ligne de composants solaires directement aux particuliers.

Avec ce modèle, solago s’est imposé en l’espace de trois ans comme le leader de ce segment.

L’entreprise poursuit désormais son expansion aux Pays-Bas et en Belgique.

Düsseldorf, 07.04.2026 – solago, le principal acteur allemand de la vente en ligne de composants solaires (connu en Allemagne sous le nom de Solarhandel24), lance ses activités aux Pays-Bas et en Belgique avec les plateformes solago.nl et solago.be. Les clients y ont accès à l’ensemble de l’offre, déjà éprouvée avec succès en Allemagne et en Autriche.

"Avec notre modèle de vente directe en ligne, nous avons pour ambition de poursuivre notre croissance à l’échelle européenne. Le lancement de solago.nl et solago.be nous permet désormais de nous adresser également aux clients aux Pays-Bas et en Belgique. Notre approche rend les technologies solaires plus accessibles et plus abordables pour les clients au sein de l’Union européenne", explique Janik Nolden, cofondateur et CEO.

La commercialisation se fait sous la marque solago, connue dans les pays germanophones pour sa spécialisation dans les kits solaires pour balcons.

Le modèle de l’entreprise se distingue nettement des structures traditionnelles du marché solaire. Là où les fabricants passent généralement par des grossistes et des installateurs, solago mise sur la vente directe en ligne aux particuliers, supprimant ainsi les intermédiaires.

Cette évolution s’inscrit dans un changement des comportements d’achat : de plus en plus de consommateurs s’informent de manière autonome, comparent les offres en ligne et configurent eux-mêmes leur solution solaire. Le prix joue un rôle déterminant, en particulier pour les installations photovoltaïques standardisées de petite taille. solago répond à cette demande avec une offre compétitive accessible en ligne.

Pour soutenir efficacement ce modèle, l’entreprise exploite à Düsseldorf-Reisholz un centre logistique centralisé et entièrement digitalisé de 22 000 mètres carrés, complété par des capacités logistiques supplémentaires dans la région.

Dans le contexte actuel de marché, solago a par ailleurs sécurisé des volumes importants auprès de plusieurs fabricants pour le marché européen, afin de garantir la disponibilité des produits même dans un environnement volatil.





À propos de solago

Fondée en 2022 à Hilden, solago se concentre sur la vente directe de solutions solaires aux particuliers. Via sa plateforme, les clients peuvent acheter en ligne des kits photovoltaïques complets ainsi que des composants individuels tels que des batteries ou des onduleurs. Grâce à des solutions DIY et plug-and-play, l’entreprise rend l’énergie solaire plus accessible, flexible et adaptée au quotidien.

Aujourd’hui basée à Düsseldorf-Reisholz, solago (connue en Allemagne sous le nom de Solarhandel24) figure parmi les principaux fournisseurs de composants photovoltaïques pour particuliers en Allemagne. En 2025, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros et reste à ce jour entièrement autofinancée.

Page presse pour photos et informations supplémentaires : https://solarhandel24.de/pages/presse