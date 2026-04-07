Communiqué de presse



Atos positionné comme leader dans l’ISG Provider Lens™ pour les services d'automatisation intelligente en Europe

Paris, France – 7 avril 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir été nommé leader des services d'automatisation intelligente en Europe par Information Services Group (ISG), une société mondiale de recherche et de conseil de premier plan.

Dans cette évaluation complète, ISG a analysé plus de 35 prestataires mondiaux, Atos obtenant une position de leadership de premier plan dans les trois quadrants d'évaluation européens.

L'analyse de l'ISG évalue les prestataires en fonction de leur capacité à fournir des capacités d'automatisation de bout en bout combinant technologie, expertise en conseil et apportant des résultats commerciaux mesurables. Leur évaluation évalue la solidité d'un fournisseur sur les technologies d'automatisation clés telles que la RPA, l'IA et l'intelligence des processus, tout en évaluant comment ces capacités s’intégrent à l'ensemble du conseil, de la mise en œuvre et des services managés.

L'évaluation prend également en compte la capacité du prestataire à innover avec des outils émergents, à adapter les solutions à des secteurs spécifiques et à étendre la livraison via des talents et des modèles opérationnels mondiaux. En même temps, elle accorde une grande importance à la valeur apportée aux clients, notamment les gains de productivité, les économies de coûts et le retour sur investissement global, mesurant efficacement non seulement la capacité technique mais aussi l'impact réel.

Atos a été salué pour son approche axée sur la propriété intellectuelle, notamment via sa plateforme Atos Polaris AI, qui réunit IA agentique et IA générative dans un environnement unifié et hautement flexible. La capacité de la plateforme à fonctionner avec plusieurs LLM leaders et à supporter une large gamme d'agents IA préconfigurés et personnalisables permet une innovation rapide et un déploiement pratique basé sur les rôles à travers les fonctions métier. Cet avantage est renforcé par l'intégration profonde d'IA agentique dans sa suite AIOps, offrant des capacités avancées telles que des systèmes d'auto-réparation, des opérations prédictives et une remédiation automatisée qui améliorent significativement l'efficacité opérationnelle et la performance du service.

En outre, Atos a été reconnu pour son écosystème hautement interopérable avec une forte livraison client et une forte orientation sectorielle, sa capacité à s'intégrer sans faille aux outils de gestion des services d'entreprise et IT de premier plan, tandis que son vaste réseau de partenaires garantit aux clients de bénéficier de solutions de premier ordre. Soutenue par un bilan éprouvé de résultats mesurables pour les grandes entreprises, Atos s'est distinguée grâce à une approche basée sur le contact direct avec le client, des pratiques avancées de gestion du changement et des cadres d'innovation axés sur la réflexion au niveau design, qui accélèrent la transformation et améliorent l'expérience utilisateur dans de nombreux secteurs.

« Atos est fier d'être reconnu par ISG comme un leader européen des services d'automatisation intelligente. Notre approche d'innovation axée sur la propriété intellectuelle, via notre plateforme Atos Polaris AI, réunit IA agentique et générative pour offrir une automatisation évolutive et flexible qui aide les clients à accélérer la transformation et à améliorer les performances. Associé à l’attention que nous portons à la collaboration homme-machine et l'innovation au niveau design, Atos est bien positionné pour fournir une automatisation intelligente générant une valeur commerciale mesurable pour nos clients » a indiqué Leon Gilbert, Vice-Président Exécutif, Applications Digitales et Plateformes Intelligentes, Atos

« La plateforme Atos Polaris AI représente une avancée majeure dans l'unification des capacités d'IA agentique et générative pour les entreprises. Combiné à son vaste écosystème d'automatisation et de fournisseurs de technologies partenaires, cela fait d’Atos fait un leader des services d'automatisation intelligente en Europe » a déclaré Mark Purdy, analyste principal, ISG.

Pour accéder au rapport complet, veuillez consulter la page dédiée sur le site Atos

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À propos du groupe Atos

Le groupe Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 61 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,2 milliards d'euros (pro forma pour la cession des activités d'informatique avancée), opérant dans 61 pays sous deux marques - Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen en cybersécurité et cloud, Atos Group s'engage à un avenir sécurisé et décarboné et propose des solutions sur mesure propulsées par l'IA, de bout en bout, pour tous les secteurs. Le groupe Atos est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) opère. Atos SE cotée sur Euronext Paris.

Le but du groupe Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace de l'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement des connaissances, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. À travers le monde, le Groupe permet à ses clients, employés et membres des sociétés en général de vivre, travailler et se développer de manière durable, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net |

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