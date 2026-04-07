Viridien: Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Viridien
Société anonyme au capital de 7 189 314 euros
Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy, France
969 202 241 R.C.S. Evry
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date d'arrêté des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote exerçables*
|Nombre de droits de vote théoriques**
|31 mars 2026
|7 189 314
|7 214 916
|7 215 165
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis deux ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.
** Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions privées de droits de vote (actions auto-détenues).
Pièce jointe