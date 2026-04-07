Equativ aide les annonceurs à reconquérir l’attention des téléspectateurs grâce aux Creative Enhancements

PARIS, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, la principale plateforme média indépendante, a intégré ses Creative Enhancements propriétaires dans Maestro by Equativ. Appuyées par des années de recherches comportementales, cognitives et médiatiques, les Creative Enhancements d’Equativ ont déjà soutenu avec succès des milliers de campagnes, générant une attention accrue et de meilleures performances pour les annonceurs.

Ce changement de comportement est également confirmé par une nouvelle étude d’Equativ sur la consommation vidéo, qui indique que 67 % des spectateurs ne prêtent pas activement attention aux publicités télévisées, tandis que près de 80 % utilisent un second écran en regardant la télévision. Ces comportements mettent en évidence le défi croissant auquel les marques sont confrontées pour capter l’attention dans un environnement de visionnage de plus en plus fragmenté. Les Creative Enhancements d’Equativ sont conçues précisément pour répondre à ce défi.

Les marques peuvent désormais utiliser des fonctionnalités dynamiques pour enrichir un seul asset vidéo, afin de mieux se démarquer. Ces améliorations sont disponibles sur plusieurs formats : in-stream/CTV, out-stream et display, permettant aux annonceurs d’activer un large éventail d’options créatives, notamment :

Titres automatiques et sous-titres dynamiques : ils améliorent significativement la compréhension du message, avec une hausse notable de 56 % , sachant que deux tiers (66 %) des personnes regardent des vidéos avec leur téléphone en mode silencieux .



: ils améliorent significativement la compréhension du message, avec , sachant que . Sports Ticker : permet aux marques de capter l’attention des fans de sport en affichant dynamiquement les résultats sportifs dans leurs publicités CTV, vidéo ou display. Une étude d’ eye-tracking menée avec TVision montre que les spectateurs sont 14% plus susceptibles de prêter attention à une publicité CTV comportant un Sports Ticker et 19 % plus susceptibles de regarder la publicité dans son intégralité .



: permet aux marques de capter l’attention des fans de sport en affichant dynamiquement les résultats sportifs dans leurs publicités CTV, vidéo ou display. Une étude d’ menée avec TVision montre que les spectateurs sont comportant un Sports Ticker et . Compte à rebours (Countdown) : permet d’intégrer un minuteur dans les publicités, augmentant significativement la mémorisation par les consommateurs, qui sont 43 % plus susceptibles de se souvenir de la date de début d’une promotion .



: permet d’intégrer un minuteur dans les publicités, augmentant significativement la mémorisation par les consommateurs, qui sont . Superpositions shoppables comme catalogue produit ou QR codes : améliorent la mémorisation publicitaire auprès des consommateurs avec une hausse d’environ 12 %.

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Les Creative Enhancements sont disponibles sur la plateforme Maestro d'Equativ, permettant aux annonceurs de créer des expériences publicitaires personnalisées qui résonnent avec les audiences, génèrent de meilleurs résultats et peuvent être activées dans Maestro sans frais.

« Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus distraits que jamais, ce qui signifie que les marques ne peuvent plus s’appuyer sur des créations statiques et uniformes », explique Frank Maguire, SVP Product Marketing chez Equativ. « Dans un monde piloté par l’IA, nous devons nous rappeler que l’attention doit toujours être gagnée : en adaptant les publicités aux comportements des consommateurs, en leur apportant de la valeur et en testant les performances. Nos Creative Enhancements sont conçues pour accomplir ces trois objectifs, ce qui conduit in fine à de meilleurs résultats pour les annonceurs. »

«Notre collaboration avec Equativ nous permet de proposer à nos agences et annonceurs de nouveaux formats vidéo et display au sein de la plateforme média d'Equativ. Ces nouvelles créations enrichies constituent une belle opportunité de renforcer l’engagement et l’expérience utilisateur, notamment lors d’événements majeurs comme la Coupe du Monde de football 2026 » explique André Dutard, Directeur des ventes programmatique de BFM-RMC.

Ce lancement s’inscrit dans la continuité de l’introduction récente du Maestro Media Planning Agent , qui fait partie des efforts plus larges d’Equativ pour intégrer l’IA dans la planification, l’activation et l’optimisation créative. À mesure que ces capacités évoluent, Equativ vise à aider les marques à dépasser les formats publicitaires statiques pour adopter des expériences créatives adaptatives et orientées performance, capables de répondre aux comportements réels des consommateurs.

À propos d’Equativ

Equativ est une plateforme média globale end-to-end qui permet aux annonceurs et aux éditeurs d’atteindre des résultats concrets en réunissant des inventaires premium, des formats créatifs dynamiques et des audiences engagées grâce à une curation avancée et à une technologie publicitaire basée sur l’AI sur tous les canaux. Conçue spécifiquement pour l'économie de l'attention, Equativ offre qualité, engagement et performance, tout en privilégiant des expériences publicitaires respectueuses et centrées sur l'utilisateur. Avec une équipe de plus de 750 professionnels répartis dans 19 pays, Equativ associe une envergure mondiale à une expertise locale approfondie.