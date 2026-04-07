Virtune AB (Publ) („Virtune“) hat die Neugewichtung für März 2026 des Virtune Stablecoin Index ETP durchgeführt

Stockholm, 7. April 2026 – Virtune gibt heute den Abschluss der Neugewichtung des Virtune Stablecoin Index ETP (ISIN: SE0026821282, WKN: A4AQH5) bekannt, das an der Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki sowie an der Deutsche Börse Xetra notiert ist.
Neben dem Virtune Stablecoin Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune:
Virtune Bitcoin ETP
Virtune Staked Ethereum ETP
Virtune XRP ETP
Virtune Staked Solana ETP
Virtune Staked Polkadot ETP
Virtune Crypto Altcoin Index ETP
Virtune Crypto Top 10 Index ETP
Virtune Litecoin ETP
Virtune Avalanche ETP
Virtune Chainlink ETP
Virtune Arbitrum ETP
Virtune Staked Polygon ETP
Virtune Staked Cardano ETP
Virtune Bitcoin Prime ETP
Virtune Stellar ETP
Virtune Staked NEAR ETP
Virtune Coinbase 50 Index ETP
Virtune Stablecoin Index ETP
Virtune Sui ETP
Virtune Bittensor ETP
Virtune BNB ETP
Indexallokation zum 30. März (vor Neugewichtung):
Ethereum: 41,67%
XRP: 23,99%
Solana: 17,92%
Chainlink: 6,69%
Stellar: 6,59%
Aave: 3,14%
Indexallokation zum 31. März (nach Neugewichtung):
Ethereum: 41,43%
XRP: 23,83%
Solana: 18,57%
Chainlink: 6,60%
Stellar: 6,17%
Aave: 3,40%
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um Marktentwicklungen widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass er weiterhin die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Krypto-Assets repräsentiert. Die Neugewichtung passt die Gewichtung basierend auf der Marktkapitalisierung an und kann das Entfernen oder Hinzufügen bestimmter Vermögenswerte beinhalten.
Diese Neugewichtung führt zu keinen Änderungen der im Index enthaltenen Krypto-Assets.
Die Performance des Virtune Stablecoin Index ETP im März betrug -2,82%.
Das Virtune Stablecoin Index ETP ist ein physisch besichertes börsengehandeltes Produkt (ETP), das Anlegern eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit bietet, ein Engagement im wachsenden Stablecoin-Ökosystem zu erhalten. Das Produkt verfolgt einen diversifizierten Index digitaler Vermögenswerte, die die Infrastruktur und Grundlage bereitstellen, die Stablecoins ermöglichen, und die von ihrer zunehmenden Nutzung und Verbreitung profitieren dürften.
Wenn Sie als (institutioneller) Investor Interesse an einem Gespräch mit Virtune haben, um die Möglichkeiten unserer ETPs für Ihr Asset Management zu besprechen oder mehr über Virtune und unsere Produkte zu erfahren, kontaktieren Sie uns gerne unter hello@virtune.com. Weitere Informationen finden Sie auf www.virtune.com. Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter anmelden.
Pressekontakt
Christopher Kock, CEO Virtune AB (Publ)
Christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64
Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Durch regulatorische Konformität, strategische Partnerschaften und unser erfahrenes Team ermöglichen wir Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten im Einklang mit der sich entwickelnden Kryptomarktlandschaft.
Krypto-Investitionen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune erteilt keine Anlageberatung. Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen, und es gibt keine Garantie für den Erhalt des investierten Kapitals. Lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen auf www.virtune.com.