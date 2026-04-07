Les cellules 21700 GEN4 de HPQ atteignent 6 696 mAh, parmi les plus fortes capacités rapportées mondialement pour les batteries lithium-ion

Les cellules 21700 GEN4 atteignent une capacité moyenne supérieure à 6 600 mAh, avec une cellule record à 6 696 mAh — parmi les plus fortes capacités rapportées mondialement dans ce format [1] .

. Densité énergétique confirmée de 319,9 Wh/kg et 906,2 Wh/L, positionnant les cellules 21700 GEN4 dans la tranche supérieure des performances actuellement rapportées.

GEN4 représente une amélioration de 45 % par rapport au graphite et une progression de 9 % par rapport à GEN3.





MONTRÉAL, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une société technologique spécialisée dans les matériaux avancés et les procédés de nouvelle génération, annonce aujourd’hui que des cellules cylindriques 21700 fabriquées à partir du matériau anodique à base de silicium GEN4 développé par son partenaire technologique français Novacium ont atteint une capacité de décharge moyenne supérieure à 6 600 mAh. Une cellule record a atteint 6 696 mAh, avec une densité énergétique de 319,9 Wh/kg (gravimétrique) et de 906,2 Wh/L (volumétrique) [1].

Ces résultats s’inscrivent dans des activités continues de développement et de validation dans le cadre des efforts de commercialisation des matériaux de batteries à base de silicium de HPQ.

Les cellules 21700 à base de graphite actuellement disponibles sur le marché offrent généralement une capacité comprise entre 4 800 et 5 000 mAh. Dans ce format, les cellules dépassant 6 500 mAh demeurent l’apanage d’un nombre très limité d’acteurs à l’échelle mondiale, dont Molicel, EVE Energy et Amprius [2].

Ce résultat s’inscrit dans une progression générationnelle continue : d’une référence graphite de 2 778 mAh en format 18650, aux matériaux GEN1 (~3 153 mAh), GEN2 (~3 808 mAh), GEN3 (~4 030 mAh en 18650 / ~6 050 mAh en 21700), jusqu’à une capacité moyenne actuelle supérieure à 6 600 mAh pour GEN4 — représentant une amélioration de 45 % par rapport à la référence graphite et un gain additionnel de 9 % par rapport à GEN3 dans le même format. Sur la base des progrès actuels, HPQ anticipe des améliorations supplémentaires, les prochaines générations visant la plage des 7 000 mAh dans le cadre de sa feuille de route d’optimisation des matériaux.

HPQ détient les droits exclusifs en Amérique du Nord pour la commercialisation des matériaux anodiques à base de silicium GEN3 et GEN4 de Novacium sous la marque HPQ ENDURA+.

« Atteindre une capacité moyenne supérieure à 6 500 mAh, avec un maximum de 6 696 mAh, à partir d’un matériau qui n’est pas encore pleinement optimisé, confirme que nous disposons d’une solution industrielle performante et en progression dans notre trajectoire de commercialisation, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « À notre connaissance, ce niveau de capacité se classe parmi les plus élevés rapportés pour une cellule industrielle au format 21700. »

« Ces résultats valident l’orientation stratégique poursuivie depuis GEN1 et soutiennent le potentiel d’applications avancées dans les véhicules électriques, les drones et l’électronique grand public », a ajouté le Dr Jed Kraiem, chef de l’exploitation de Novacium.

Les parties prenantes souhaitant obtenir des informations techniques plus détaillées sur les résultats présentés sont invitées à consulter le lien suivant à un blogue technique qui fournit des éléments de contexte complémentaires à ce communiqué.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Résultats internes de tests de capacité sur une cellule 21700 fabriquée avec le matériau GEN4 par un partenaire industriel, dans des conditions standards de l’industrie (0,1C, 4,2V–2,5V, 25 °C), comparés à des données publiques disponibles. [2] https://www.molicel.com/inr-21700-m65a/, https://diy500amp.com/products/feb-21700-battery-cell-6500mah-13a-ultra-high-capacity-energy-cell, https://www.nitecore.fr/batterie-rechargeable-21700-haute-performance-capacite-6000mah-36v-c2x40494744, https://ir.amprius.com/news-events/press-releases/detail/124/amprius-ships-new-high-performance-6-3ah-silicon-anode-cylindrical-cell-to-fortune-500-company, https://imrbatteries.com/products/eve-58e-21700-5800mah-18a-battery

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com

À propos de Novacium SAS

Novacium est une jeune entreprise technologique innovante créée en 2022 en France. Il s’agit d’une société d’ingénierie et de R-D dédiée aux matériaux pour l’énergie, spécialisée dans le silicium et l’hydrogène. Novacium développe deux technologies : la première concerne un nouveau matériau d’anode à base de silicium permettant d’augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion. La seconde activité porte sur la génération d’hydrogène, avec le développement d’un système autonome de production d’hydrogène destiné à des applications civiles et militaires, utilisant un alliage breveté à base de silicium et d’aluminium.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.novacium.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d’approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d’exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com