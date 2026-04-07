Cannara annoncera ses résultats financiers pour le second trimestre de l'exercice 2026 le 14 avril 2026

MONTRÉAL, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le second trimestre clos le 28 février 2026, le mardi 14 avril 2026, à 7 h 00 HE.

Le PDG de Cannara Biotech, Zohar Krivorot, et le chef de la direction financière, Nicholas Sosiak, animeront une webdiffusion sur les résultats le mardi 14 avril 2026 à 10 h 00 HE, qui comprendra des remarques préparées suivies d'une séance de questions-réponses.

Les participants peuvent s’inscrire pour assister à la webdiffusion des résultats financiers via un lien de webdiffusion ou par appel local, comme suit :

Webdiffusion : Inscription à la webdiffusion des résultats du T2 2026 de Cannara

Numéro local : Inscription par appel local à la webdiffusion des résultats du T2 2026 de Cannara



Les investisseurs sont invités à soumettre leurs questions à l’avance par courriel à investors@cannara.ca . Pour les personnes intéressées ne pouvant y assister, l’événement sera archivé sur le site Web de la société.

Début de la couverture par Haywood Securities

La Société est également heureuse d'annoncer que Haywood Securities a commencé à couvrir Cannara depuis le 6 avril 2026. Le rapport de recherche de Haywood Securities sur Cannara est disponible sur leur plateforme. Veuillez noter que les opinions ou prévisions concernant la Société formulées par Haywood Securities n'engagent que Haywood Securities et ne représentent en aucun cas les opinions ou prévisions de Cannara ou de sa direction, ni n'impliquent que la Société approuve ou cautionne ces informations, conclusions ou recommandations.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA Zohar Krivorot Chef de la direction financière Président et directeur général nick@cannara.ca zohar@cannara.ca

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